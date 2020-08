अश्वेतों पर पुलिस अत्याचार के विरोध में जापानी खिलाड़ी ने उठाया बड़ा कदम

जापान की चौथी वरीयता प्राप्त नाओमी ओसाका ने बुधवार को वेस्टर्न एंड सदर्न टेनिस टूर्नामेंट के महिला वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही वह नस्लीय न्याय की अपील करते हुए टूर्नामेंट से हट गईं और उन्हें तुरंत ही साथी खिलाड़ियों का समर्थन भी मिला. इसके बाद टूर्नामेंट एक दिन के लिए टाल दिया गया.

अमेरिकी टेनिस संघ (यूएसटीए), एटीपी टूर और डब्ल्यूटीए ने इसके बाद बयान जारी करके कहा, ‘एक खेल के रूप में टेनिस अमेरिका में नस्लीय असमानता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ सामूहिक कदम उठा रहा है. यूएसटीए, एटीपी और डब्ल्यूटीए ने समय की नजाकत को समझते हुए वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टूर्नामेंट में 27 अगस्त, गुरुवार तक खेल बंद रखने का फैसला किया है.’

महिला वर्ग में शीर्ष दस में शामिल ओसाका ने यह कदम एक अश्वेत नागरिक जैकब ब्लैक की पुलिसकर्मी द्वारा हत्या के बाद उठाया है. बास्केटबॉल, बेसबॉल और फुटबॉल में भी खिलाड़ी बदलाव की मांग कर रहे हैं.

ओसाका ने ट्वीट किया कि अश्वेत महिला होने के कारण उन्हें लगता है कि अश्वेत लोगों पर पुलिस अत्याचार की तरफ ध्यान खींचने के लिए उन्हें टूर्नामेंट से हट जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि मेरे टूर्नामेंट से हटने से मुझ पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर मैं श्वेत प्रभाव वाले खेल में चर्चा शुरू कर सकती हूं तो यह सही दिशा में उठाया गया कदम होगा. पुलिस के अश्वेत लोगों पर लगातार अत्याचार से मैं वास्तव में बहुत आहत हूं.’

अमेरिका की अश्वेत खिलाड़ी सलोनी स्टीफंस ने ओसाका के ट्वीट के रिट्वीट करके कहा, ‘मुझे तुम पर गर्व है.’ मिलोस राओनिच ने भी बुधवार को सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद कहा कि एटीपी और डब्ल्यूटीए को इस पर संयुक्त कार्रवाई के बारे में सोचना चाहिए.

नेशलब बॉस्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए), महिला एनबीए, मेजर लीग बेसबॉल और मेजर लीग सॉकर (फुटबॉल) के मैच भी खिलाड़ियों द्वारा सामाजिक न्याय की मांग करने के कारण स्थगित कर दिए गए.

