Sania Mirza-Shoaib Malik: 'तुम पर बहुत गर्व है...', सानिया के नाम शोएब मलिक का इमोशनल पोस्ट

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का ग्रैंड स्लैम करियर हार के साथ समाप्त हुआ. सानिया मिर्जा और उनके जोड़ीदार रोहन बोपन्ना को ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मिक्स्ड डबल्स फाइनल में दिल तोड़ने वाली हार मिली. फाइनल में सानिया-बोपन्ना को ब्राजील की लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी के हाथों 6-7, 2-6 से हार का सामना करना पड़ा.

सानिया ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि यह उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम होगा. अब संन्यास लेने से पहले सानिया यूएई में दो और टूर्नामेंट खेलेंगी. सानिया पहले अबु धाबी में बेथानी माटेक सैंड्स के साथ खेलेंगी. फिर फरवरी में मैडिसन कीज के साथ दुबई में होने वाले डब्ल्यूटीए 1000 टूर्नामेंट के जरिए करियर का समापन करेंगी. सानिया के फाइनल में हार के बाद उनके पति और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने एक इमोशनल पोस्ट किया है.

शोएब मलिक ने ट्विटर पर लिखा, 'तुम खेलों में सभी महिलाओं के लिए एक उम्मीद हैं. तुमने अपने करियर में जो कुछ भी हासिल किया है, उसके लिए तुम पर बहुत गर्व है. तुम कई लोगों के लिए प्रेरणा हो, मजबूत बनी रहो. अविश्वसनीय करियर के लिए बहुत-बहुत बधाई.'

- You are the much needed hope for all the women in sports. Super proud of you for all you have achieved in your career. You're an inspiration for many, keep going strong. Many congratulations on an unbelievable career... pic.twitter.com/N6ziDeUGmV