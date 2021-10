नीरज चोपड़ा को मिला एक और गिफ्ट, धोनी की CSK ने दिए एक करोड़ रुपये

टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए इकलौता गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का सम्मानित होने का सिलसिला जारी है. बीते दिन ही नीरज चोपड़ा को आनंद महिंद्रा की ओर से नई गाड़ी मिली, अब चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 1 करोड़ रुपये का तोहफा मिला है. चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये जानकारी दी.

महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में आईपीएल जीता है. जब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में तिरंगा लहराया था, तब सीएसके की ओर से ऐलान किया गया था कि वो नीरज चोपड़ा को एक करोड़ रुपये देंगे.

अब बयान में कहा गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड ने गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को एक करोड़ रुपये का तोहफा दिया है, रविवार को नई दिल्ली में ये तोहफा नीरज चोपड़ा को दिया गया.

The one with the Golden boy @Neeraj_chopra1 ! Super happy to hand our 💛 to the arms that made us proud!

Read : https://t.co/qiiw18aLH6#WhistlePodu #Yellove 🦁 pic.twitter.com/rMpHwWD2F7