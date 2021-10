VIDEO: 'हमारे फेवरेट तो...', जब नीरज चोपड़ा से बच्ची ने कही ऐसी बात, हंसने लगे लोग

टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. इस बीच उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Neeraj Chopra New Video) हो रहा है, जिसमें वह एक छोटी बच्ची से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में बच्ची नीरज को अपने फेवरेट हीरो के बारे में बता रही है. आइए जानते हैं क्या है इस वायरल वीडियो में...

वीडियो (Viral Video) में आप देख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा एक छोटी बच्ची से बात कर रहे हैं. नीरज जब बच्ची से किसी का नाम सर्च करने के लिए बोलते हैं तो बच्ची कहती है कि उसके फेवरेट हीरो तो नीरज चोपड़ा ही हैं. ये सुनते ही नीरज समेत वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं.

IPS अधिकारी ने शेयर किया वीडियो

बता दें कि इस वीडियो को IPS अधिकारी पंकज नैन (Pankaj Nain) ने अपने ट्विटर अकाउंट (Twitter Account) से शेयर किया है. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'हमारे फेवरेट तो आप ही हो नीरज चोपड़ा. पानीपत स्पोर्ट्स स्टेडियम में बच्चों के साथ बातचीत करते हुए इस शख्स (नीरज चोपड़ा) की सादगी देखिए. ये होते हैं चैंपियन.

हमारे favourite तो आप ही हो 😊 @Neeraj_chopra1

Look at the simplicity of this man, interacting with kids at Panipat Sports Stadium today .

Way to go Champion 👍 @dsya_haryana pic.twitter.com/eKcjRjeDLI