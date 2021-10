ओलंपिक विजेताओं को आनंद महिंद्रा का तोहफा, नीरज चोपड़ा-सुमित को मिली नई गाड़ी

टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की तरफ से खास तोहफा मिला है. जैवलिन में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को शनिवार को गाड़ी गिफ्ट में मिली. नीरज चोपड़ा ने अपनी नई कार की फोटो ट्वीट की, साथ ही आनंद महिंद्रा का शुक्रिया भी अदा किया.

गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने अपने ट्वीट में लिखा कि बदलाव के साथ दी गई नई कार के लिए थैंक्यू आनंद महिंद्रा जी. इस नई गाड़ी को जल्द बाहर घुमाने के इंतज़ार में हूं. नीरज चोपड़ा ने नई गाड़ी के साथ अपनी तस्वीर भी जारी की है.

Thank you @anandmahindra ji for the new set of wheels with some very special customisation! I'm looking forward to taking the car out for a spin very soon. 🙂 pic.twitter.com/doNwgOPogp

सिर्फ नीरज चोपड़ा ही नहीं बल्कि पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित अंतिल को भी आनंद महिंद्रा की ओर से तोहफे में गाड़ी दी गई है. आनंद महिंद्रा की ओर से सुमित अंतिल को नई नवेली Mahindra XUV700 तोहफे में दी गई है. सुमित अंतिल को नई गाड़ी की चाबी मिलते हुए फोटो भी सामने आई है.

आनंद महिंद्रा की ओर से इस साल टोक्यो ओलंपिक, पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को नई गाड़ी देने का वादा किया गया था.

Our exhilaration is off the charts as we deliver the first-ever personalized XUV700 to @sumit_javelin, who made the whole nation proud at Tokyo Paralympics. Once again, thank you for bagging the gold for India. #XUV700 #HelloXUV700 #DeliveringTheRush pic.twitter.com/XNpTKt6TVF