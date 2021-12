India Vs Japan, Hockey Match: भारत ने जापान को 6-0 से हराया, अब सेमीफाइनल पर नजर

India Vs Japan LIVE Match Updates: एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी-2021 में भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है. सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी टीम इंडिया ने रविवार को जापान को बड़े अंतर से मात दी.

भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए जापान को 6-0 से हराया और एकतरफा मैच में अपनी ताकत दिखाई. टीम इंडिया के लिए इस मैच में हरमनप्रीत सिंह सबसे बड़े स्टार साबित हुए.

भारत बनाम जापान के मैच के बड़े अपडेट्स:

चौथा क्वार्टर

• गोल पर गोल... कुछ ऐसा ही माहौल हो गया है. पांचवें गोल के एक मिनट के अंदर ही शमशेर सिंह ने मैच का अपना पहला गोल दागा. आखिरी क्वार्टर खत्म होने में कुछ ही मिनट हैं और टीम इंडिया 6-0 से आगे है.

• टीम इंडिया सेमीफाइनल से ठीक पहले एक बड़ी जीत की ओर बढ़ चुकी है. मैच खत्म होने से ठीक सात मिनट पहले हरमनप्रीत सिंह ने शानदार गोल दागा और टीम इंडिया 5-0 से आगे हो गई. हरमनप्रीत का ये इस मैच में दूसरा गोल है.

GOAL. The #MenInBlue onslaught continues. 🔥



A brilliant team goal rings in our sixth, with Shamsher Singh stamping his name on the scoresheet. 🏑



🇮🇳 6:0 🇯🇵#IndiaKaGame #HeroACT2021 pic.twitter.com/eDNdGl7M6c December 19, 2021

• चौथे क्वार्टर की ज़बरदस्त शुरुआत हुई है, आखिरी क्वार्टर शुरू होते ही टीम इंडिया के सुमित नेनम गोल दाग दिया है. भारत ने अब जापान पर चार-शून्य से बढ़त बना ली है, ऐसे में अब जापान का इस मैच में वापसी कर मुश्किल लग रहा है.

तीसरा क्वार्टर

• तीसरा क्वार्टर खत्म होने से ठीक पहले टीम इंडिया से एक और गोल का मौका चूक गया है. गोल पोस्ट के पास पहुंचने के बाद टीम इंडिया से गोल मिस हुआ और इसी के साथ ये क्वार्टर 3-0 पर खत्म हुआ.

• तीसरे क्वार्टर शुरू होने के बाद भी टीम इंडिया ने जापान पर दबदबा बनाया हुआ है. जरमनप्रीत सिंह ने बेहतरीन तकनीक दिखाते हुए फील्ड गोल दागा और टीम इंडिया इसी के साथ मैच में 3-0 से आगे हो गई है.

दूसरा क्वार्टर

• पहला हाफ खत्म होने तक भारत ने मैच में अपनी पकड़ बनाई हुई है और अभी 2-0 से आगे है. टीम इंडिया आखिरी हाफ में भी अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश जारी रखेगी.

A dominant first half by the #MenInBlue. 🔥



India head into the break with a 2️⃣ goal lead. 💪#IndiaKaGame #HeroACT2021 pic.twitter.com/LKGfJXINZR

— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 19, 2021

• टीम इंडिया का एक्शन लगातार जारी है, अबकी बार दिलप्रीत सिंह ने कमाल किया है. जापान पेनाल्टी कॉर्नर में फेल हुआ तो टीम इंडिया ने अटैक किया. इसी का फायदा उठाकर दिलप्रीत ने टीम इंडिया के लिए दूसरा गोल किया. भारत अब 2-0 से आगे है.



• टीम इंडिया ने दूसरे क्वार्टर में भी तेज़ शुरुआत की. लेकिन जापान को यहां पर पेनाल्टी कॉर्नर मिला, टीम इंडिया ने इसका रिव्यू भी लिया.

GOAL. India double their lead. 🤩



A brilliant team effort ends with Dilpreet Singh efficiently navigating the ball into the back of the net. 🏑



🇮🇳 2:0 🇯🇵#IndiaKaGame #HeroACT2021 pic.twitter.com/GQNWeETyaV

— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 19, 2021

पहला क्वार्टर

• पहला क्वार्टर खत्म होने से पहले टीम इंडिया के पास गोल करने का एक और मौका था, लेकिन ललित कुमार इस बार गोल पोस्ट तक गेंद को पहुंचाने से चूक गए.

• भारत की ओर से पहला गोल हरमनप्रीत ने दागा. पेनाल्टी कॉर्नर का फायदा उठाते हुए हरमनप्रीत ने कमाल कर दिया.

• जापान की ओर से तेजी से काउंटर अटैक किया गया, लेकिन टीम इंडिया ने जापान के हर अटैक को रोक लिया.

• मैच शुरू होने के कुछ देर बाद ही टीम इंडिया को लगातार दो पेनाल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन हरमनप्रीत सिंह उसपर गोल नहीं कर सके.



GOAL! The #MenInBlue take the lead. 🤩



Another Penalty Corner goes India's way and this time, @13harmanpreet makes no mistake in slotting it home. 🏑



🇮🇳 1:0 🇯🇵#IndiaKaGame #HeroACT2021 pic.twitter.com/ilADhX05YB

— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 19, 2021

टीम इंडिया: मनप्रीत सिंह (कप्तान), सूरज हरेरा (गोलकीपर), वरुण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, जरमनप्रीत सिंह, नीलम संजीप, हार्दिक सिंह, शमशेर सिंह, सुमित, गुरसाहिबजीत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय