Commonwealth Games: कॉमनवेल्थ खेल गांव में भारतीय खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा खाना, सिंधु में दिखे कोरोना के लक्षण

Commonwealth Games 2022: कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आगाज आज (28 जुलाई) हो रहा है. इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले यह गेम्स 8 अगस्त तक चलेंगे. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की ओर से 200 से ज्यादा खिलाड़ियों का बड़ा दल भेजा गया है. इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया है.

इसी बीच बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ के लिए पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने कुछ शिकायतें भी की हैं. सूत्र ने कहा कि ज्यादातर खिलाड़ियों को एक ही रूम शेयर करना पड़ रहा है. साथ ही खाने के लिए भी होटल (खेल गांव) से बाहर जाना पड़ रहा है.

सिर्फ कप्तान को अलग रूम मिला

सूत्र के मुताबिक, टीम ने खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग कमरे की मांग की थी, लेकिन अब तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) ने शेयर रूम ही दिए हैं. खिलाड़ियों को यहां खाना भी नहीं मिल रहा है. ज्यादातर खिलाड़ी अपना भोजन बाहर जाकर ही कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि अब तक सिर्फ कप्तान को ही अलग रूम दिया गया है. सूत्र ने कहा कि हमें अब तक इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया है. मगर हमें जो कुछ भी दिया गया है, हम उसी में मैनेज कर रहे हैं.

💬 💬 The Indian team is eyeing a Gold Medal at the Commonwealth Games: @YastikaBhatia #B2022 | #TeamIndia pic.twitter.com/PBxm5TX4U1