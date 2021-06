Euro 2020: पुर्तगाल हारा... और रोनाल्डो ने कप्तान का ‘आर्म बैंड’ नीचे फेंक दिया

बेल्जियम ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक छोर पर घेरे रखा और दूसरे छोर पर आक्रामक तेवर अपनाकर मौजूदा चैम्पियन पुर्तगाल को 1-0 से पराजित कर दिया. इसके साथ ही बेल्जियम ने यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप- यूरो 2020 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया.

विश्व में नंबर एक रैंकिंग की टीम बेल्जिमय ने रविवार को खेले गये मैच में रोनाल्डो को गोल नहीं करने दिया जो पुर्तगाल को भारी पड़ा. अंतिम सीटी बजते ही रोनाल्डो की निराशा स्पष्ट दिख रही थी. उन्होंने कप्तान का ‘आर्म बैंड’ नीचे फेंक दिया था.

रोनाल्डो को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड बनाने के लिए केवल एक गोल की जरूरत थी. वह ईरान के स्ट्राइकर अली देई के 109 गोल की बराबरी के साथ इस मैच में उतरे थे.

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM