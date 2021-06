रोनाल्डो के बाद अब इस फुटबॉलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हटाई बीयर की बॉटल, वीडियो वायरल

पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बोतल हटाकर सभी को हैरान कर दिया था. रोनाल्डो के इस कदम से कोका कोला कंपनी को शेयर मार्केट में काफी नुकसान हुआ. रोनाल्डो की राह पर एक और फुटबॉलर चल पड़ा है.

फ्रांस के मिडफील्डर पॉल पोग्बा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले टेबल पर रखी Heineken बीयर की बॉटल को हटा दिया. पोग्बा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

First Ronaldo with the Coca-Cola...



Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference 🍺❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP