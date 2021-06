यूरो 2020: रोनाल्डो के रिकॉर्डतोड़ 2 गोल, पुर्तगाल ने हंगरी को 3-0 से मात दी

दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए और उनके दो गोल की मदद से पुर्तगाल ने हंगरी को मंगलवार को 3-0 से हरा दिया.

रोनाल्डो ने 87वें मिनट में पेनल्टी स्पॉट पर गोल किया और फिर इंजुरी टाइम में दूसरा गोल दागा. यह पूरी संख्या में दर्शकों के बीच खेला जाने वाला यूरो 2020 का पहला मैच था.

पुस्कास एरेना में 67215 दर्शक मौजूद थे, जिनमें से अधिकांश हंगरी के समर्थक थे. हंगरी ही दस मेजबान देशों में अकेला है, जिसने शत प्रतिशत दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति दी है.

10 – Cristiano Ronaldo has become the first player in European Championship Finals history to score 10 goals in the competition, overtaking Michel Platini’s record of nine, all of which he scored in the 1984 edition. History. #EURO2020 pic.twitter.com/j89tNODaTv