एक समय में दो टूर... इंग्लैंड और श्रीलंका में टीम इंडिया, जानें पहली बार है ऐसा?

टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर रवाना हो रही है. इस दौरे पर तीन वनडे और इतने ही टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. शिखर धवन कप्तान और राहुल द्रविड़ हेड कोच की भूमिका में दिखाई देंगे. वैसे इस बार दिलचस्प बात यह है कि भारत की दो टीमें एक ही समय में दो देशों के दौरे पर होंगी. एक तरफ विराट कोहली की कप्तानी में एक टुकड़ी इंग्लैंड में मेजबान टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन के नेतृत्व में एक टीम श्रीलंका दौरे पर जा रही है. विराट ब्रिगेड चार अगस्त से शुरू हो रही पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड का सामना करेगी.

ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत की दो टीमें तैयार की गई हैं. दरअसल, 1998 में कुआलालम्पुर (मलेशिया) में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था. ठीक उसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच टोरंटो में पांच मैचों की वनडे सीरीज (Sahara 'Friendship' Cup 1998) निर्धारित थी. ऐसी स्थिति में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने दो अलग-अलग टीमें बनाई थीं.

पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन, जबकि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अजय जडेजा को कप्तान बनाया गया था. हालांकि आईसीसी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए क्रिकेट को वनडे अंतरराष्ट्रीय मैचों की मान्यता नहीं दी, जिसके कारण इसे अधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया. ये मुकाबले लिस्ट-ए क्रिकेट में शामिल हुए थे. अब अधिकारिक रूप से ऐसा हो रहा है कि भारतीय टीम इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए दो देशों के दौरे पर है.

कॉमनवेल्थ गेम्स में भेजी गई टीम में सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी शामिल थे. पर यह टीम अपने ग्रुप में तीन में से एक ही मैच जीत (कनाडा के खिलाफ) पाई और वह नॉकआउट स्टेज (Medal round) में नहीं जा सकी. उस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 146 रनों से करारी शिकस्त दी थी. कप्तान स्टीव वॉ ने नाबाद शतक (100*) जड़ा था. हालांकि गोल्ड मेडल मैच में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था.

