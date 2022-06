Chess Olympiad Torch: PM मोदी ने लॉन्च की चेस ओलंपियाड की मशाल, वर्ल्ड चैम्पियन के साथ खेला शतरंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से चेस ओलंपियाड की टॉर्च रिले को लॉन्च किया. यहां रंगारंग कार्यक्रम के बीच इसे लॉन्च किया गया, इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां पर मौजूद रहे.

ये पहली बार हो रहा है जब चेस ओलंपियाड से पहले इस तरह टॉर्च रिले निकाला जा रहा है. अभी तक ओलंपिक खेलों में ही ऐसा होता था, लेकिन इंटरनेशनल चेस बॉडी ने इस बार चेस ओलंपियाड में भी इसे लागू किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर चेस ओलंपियाड 2020 की गोल्ड मेडलिस्ट Koneru Humpy के साथ चेस भी खेला और इवेंट की शुरुआत की.

Amazing moment! 😍Koneru Humpy @humpy_koneru, winner of GOLD medal at Chess Olympiad 2020 playing chess with Prime Minister Narendra Modi. #ChessOlympiad @aicfchess pic.twitter.com/xChzghn6ZF