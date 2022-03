IPL 2022: कश्मीरी बॉय की वेस्टइंडीज के प्लेयर से भिड़ंत, जानिए कौन हारा डिनर की शर्त

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन का आगाज हो चुका है. सभी टीमें मुंबई की तीन स्टेडियम में बारी-बारी से भिड़ रही हैं. इसी बीच मैदान के बाहर एक ही टीम के दो खिलाड़ी आपस में भिड़ गए. यह प्लेयर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के तेज गेंदबाज उमरान मलिक और बल्लेबाज निकोलस पूरन हैं.

दरअसल, जम्मू-कश्मीर के उमरान और वेस्टइंडीज के पूरन के बीच एक डिनर की शर्त लगी थी. नेट प्रैक्टिस के दौरान पूरन ने उमरान को ओपन चैलेंज दिया था कि अगली बॉल यॉर्कर फेंककर दिखाओ. इसी बात पर दोनों में डिनर की शर्त लग गई. इस दौरान दोनों प्लेयर कोच टॉम मूडी के साथ खड़े थे, जबकि बल्लेबाजी कोई और कर रहा था.

शर्त के बाद उमरान भी टशन में आ गए और बॉलिंग के लिए तैयार हो गए. कोच समेत सभी साथी खिलाड़ी इस माजरे को देख रहे थे. उमरान ने रनअप लिया और बॉलिंग डाली, लेकिन वह यॉर्कर डालने से चूक गए. इस तरह यह शर्त निकोलस पूरन ने जीत ली. पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर और हैदराबाद टीम के कोच टॉम मूडी इस शर्त के गवाह रहे हैं.

उमरान को 4 करोड़, पूरन को 10.75 करोड़

उमरान मलिक आईपीएल में सबसे तेज 150 किमी की रफ्तार से बॉलिंग करने वाले गेंदबाज भी हैं. इस सीजन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने उमरान को रिटेन किया था. उनके साथ जम्मू-कश्मीर के ही ऑलराउंडर अब्दुल समद और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमस को भी रिटेन किया था. उमरान और अब्दुल को 4-4 करोड़ रुपए में रिटेन किया, जबकि कप्तान विलियमसन को 14 करोड़ रुपए दिए.

Did Umran buy you dinner as promised, @nicholas_47? 🤣#OrangeArmy #ReadyToRise #TATAIPL pic.twitter.com/LvDlzFwUMc