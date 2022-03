IPL 2022: इंडियन दुल्हन के दूल्हा बने मैक्सवेल, CSK ने कहा- नई पार्टनरशिप पर जमकर बजें सीटियां

Glenn Maxwell marries Vini Raman: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय मूल की विनी रमन के साथ रविवार (27 मार्च) को तमिल रीति रिवाज से शादी कर ली है. हालांकि, दोनों ने शादी तो पहले ही कर ली थी, लेकिन इस बार तमिल रीति रिवाज से की है.

इसको लेकर IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने भी मैक्सवेल को बधाई दी है. इसका अंदाज कुछ अलग हटकर रहा. चेन्नई फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर मैक्सवेल और विनी की फोटो शेयर करते हुए लिखा- मैक्सवेल बने चेन्नई के दूल्हा, शादी की शुभकामनाएं, आपकी नई पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा सीटियां बजें.

Maxi becomes a Chennai Maaplai! Thirumana Vaazhthukkal! Whistles to more maximums in your new partnership!💛#WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/cKfPkkON9S