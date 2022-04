RCB vs LSG IPL 2022: क्लीन बोल्ड होने पर भड़के स्टोइनिस, वाइड को लेकर उठाए थे अंपायर पर सवाल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच मैच खेला गया. इसमें बेंगलुरु टीम ने 18 रनों से शानदार जीत दर्ज की. मैच में जीत के हीरो आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस रहे, लेकिन लखनऊ के मार्कस स्टोइनिस भी काफी चर्चा में रहे.

दरअसल, मैच में 182 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी लखनऊ टीम के स्टार ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए थे. उन्हें जोश हेजलवुड ने शिकार बनाया. आउट होने के बाद स्टोइनिस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वे भड़क गए.

... गुस्से में प्लेयर को मारने से बचे स्टोइनिस

गुस्से में स्टोइनिस ने पवेलियन की तरफ जाते हुए गुस्से में बैट को हवा में तेजी से घुमाना चाहा, लेकिन बीच में ही रुक गए, क्योंकि इस दौरान आरसीबी का एक प्लेयर बीच में आ गया. यदि स्टोइनिस बैट घुमाते, तो उस प्लेयर को चोट लग सकती थी. आउट होने से ठीक पहले यानी ओवर की पहली बॉल ऑफ साइड में काफी बाहर जा रही थी. स्टोइनिस इसे खेल नहीं पाए थे. फील्ड अंपायर ने इसे वाइड करार नहीं दिया था. स्टोइनिस इस पर भी भड़क गए थे और अंपायर से वाइड को लेकर बहस करने लगे थे.

स्टोइनिस के वीडियो वायरल, हो सकती है कार्रवाई

यानी ओवर की पहली बॉल पर वाइड को लेकर बहस करने और दूसरी बॉल पर आउट होने के बाद गुस्सा करना, इन दोनों चीजों को लेकर स्टोइनिस पर कार्रवाई भी की जा सकती है. हालांकि अब तक ऐसी कोई खबर नहीं है. स्टोइनिस के यह दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहे हैं और फैन्स जमकर मजे ले रहे हैं. जिस समय स्टोइनिस आउट हुए, तब लखनऊ टीम को जीत के लिए 10 बॉल पर 34 रन चाहिए थे और 3 विकेट बाकी थे.

