IPL 2022, Suryakumar Yadav: मुंबई की हार के विलेन बने सूर्या? दो रन आउट पड़े भारी, खुद भी नहीं जिता पाए

आईपीएल के 15वें सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) को लगातार 5वीं हार का सामना करना पड़ा है. बुधवार को मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 12 रनों से हार झेली. मुंबई के बल्लेबाज पंजाब के 199 रनों के स्कोर का पीछा करने में नाकाम रहे. सूर्यकुमार यादव एक समय अपनी पारी से मुंबई को मुकाबले में बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह भी 43 रनों के स्कोर पर बाउंड्री लाइन पर कैगिसो रबाडा की गेंद पर ओडियन स्मिथ को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए.

लगातार दो रन आउट ने बढ़ाई थीं मुंबई की मुश्किलें

मुंबई की इस हार में सूर्यकुमार यादव का भी योगदान माना जा सकता है. सूर्यकुमार की खराब रन कॉल और संवाद की कमी की वजह से अहम मौकों पर मुंबई इंडियंस के दो बल्लेबाज तिलक वर्मा और कीरोन पोलार्ड अपना विकेट गंवा बैठे. तिलक वर्मा (36 रन) 13वें ओवर में 131 रन के स्कोर पर खराब कॉल की वजह से रन आउट हो गए.

दरअसल, सुर्यकुमार यादव शॉट खेलने के बाद रन भागने की बजाय गेंद पर ही नजर बनाए हुए थे और तिलक वर्मा क्रीज से काफी आगे निकल चुके थे. इसी बीच कप्तान मयंक अग्रवाल ने मौका देखते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर तिलक वर्मा को रन आउट कर दिया. तिलक वर्मा के विकेट के ठीक 3 ओवर बाद पोलार्ड (10 रन) रन आउट हुए. पोलार्ड और सूर्यकुमार यादव के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ. दोनों के बीच खराब कॉल की वजह से मुंबई को नुकसान हुआ.

Another mix up out there in the middle and Pollard is run-out for 10 runs.



