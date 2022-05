Amy Satterthwaite retires: न्यूजीलैंड की इस स्टार महिला क्रिकेटर ने लिया संन्यास, एक रिकॉर्ड में सचिन की बराबरी पर

Amy Satterthwaite retires: न्यूजीलैंड की दिग्गज महिला क्रिकेटर एमी सैटर्थवेट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 35 साल की इस स्टार प्लेयर ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा मैच खेले हैं. एमी ने गुरुवार (26 मई) को ही संन्यास की घोषणा की है. इस बात की पुष्टि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (NZC) ने भी कर दी है.

दरअसल, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में 2022-23 सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की थी. इसमें एमी सैटर्थवेट को ऑफर नहीं मिला था. ऐसे में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को ही अलविदा कहने का फैसला कर लिया.

"What a performance it's been from the classy left-hander" Enjoy some @AmySatterthwait magic 🏏 #Cricket pic.twitter.com/GRvuN9OfeM