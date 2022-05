RCB Vs LSG IPL 2022: एलिमिनेटर में रजत पाटीदार का धमाल, छक्का जड़ पूरी की सेंचुरी, लखनऊ सुपर जायंट्स पर कहर बनकर टूटे

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार ने आईपीएल 2022 के एलिमिनेटर में कमाल किया है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ हुए इस मैच में रजत पाटीदार ने शानदार शतक जड़ा और अपनी टीम को मुश्किल से निकाला. आरसीबी के जब विकेट गिर रहे थे, तब रजत पाटीदार ने तूफानी बैटिंग कर लखनऊ के बॉलर्स की खबर ली और अंत में छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी की.

रजत पाटीदार ने अपनी पारी में कुल 112 रन बनाए और वो नाबाद रहे. रजत ने 54 बॉल में 12 चौके जड़े और 7 छक्के जमाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 207.40 का रहा. आखिरी के 7 ओवर में तो रजत पाटीदार लगभग हर बॉल पर बड़ा शॉट खेल रहे थे, उन्होंने दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर 7 ओवर में 92 रनों की साझेदारी कर ली.

प्लेऑफ में शतक जड़ने वाले खिलाड़ी

वीरेंद्र सहवाग- 122 रन बनाम चेन्नई (2014)

शेन वॉटसन- 117* बनाम हैदराबाद (2018)

ऋद्धिमान साहा- 115* बनाम कोलकाता (2014)

मुरली विजय- 113 बनाम दिल्ली (2012)

रजत पाटीदार- 112* बनाम लखनऊ (2022)

आईपीएल में शतक जड़ने वाले अनकैप्ड प्लेयर

120* पॉल वॉलथाटी बनाम चेन्नई 2011

114* मनीष पांडे बनाम डेक्कन 2009

101* देवदत्त पडिक्कल बनाम राजस्थान 2021

112* रजत पाटीदार बनाम लखनऊ 2022

क्रुणाल पंड्या और रवि बिश्नोई पर टूट पड़े



इस दौरान वह लखनऊ सुपर जायंट्स के उप-कप्तान क्रुणाल पंड्या के ओवर में जमकर बरसे. रजत पाटीदार ने एक ही ओवर में 20 रन बना डाले, इस दौरान चार बॉल पर 4 बाउंड्री आईं जिसमें 3 चौके और 1 सिक्स शामिल रहा.



