RCB Vs LSG IPL 2022: रोमाचंक एलिमिनेटर में 14 रन से जीती रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, लखनऊ सुपर जायंट्स टूर्नामेंट से बाहर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने आईपीएल 2022 के एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 14 रनों से मात दे दी है. इसी के साथ आरसीबी क्वालिफायर-2 में पहुंच गई है, जहां उसका मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा. पहली बार आईपीएल खेल रही लखनऊ सुपर जायंट्स का चैम्पियन बनने का सपना टूट गया है और वह चौथे नंबर पर रही.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रनों का स्कोर बनाया, जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स 193 रन ही बना पाई. एक वक्त पर लग रहा था कि लखनऊ इस लक्ष्य को पा सकती है, लेकिन लगातार विकेट गिरने के बाद लखनऊ वापस नहीं आ पाई और मैच को गंवा दिया.

क्वालिफायर-2: राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 27 मई. 7.30 बजे

फाइनल: गुजरात टाइटन्स बनाम क्वालिफायर-2 की विजेता टीम, 29 मई. 08.00 बजे



.@RCBTweets seal a spot in the #TATAIPL 2022 Qualifier 2! 👏 👏@faf1307 & Co. beat #LSG by 14 runs in the high-scoring Eliminator at the Eden Gardens, Kolkata. 👍 👍



