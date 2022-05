Ambati Rayudu Retirement from IPL: एमएस धोनी ने किया था अंबति रायडू के संन्यास का ट्वीट? फैन्स ने ट्विटर पर लिए मज़े

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के स्टार प्लेयर अंबति रायडू ने शनिवार को एक ट्वीट कर सनसनी मचा दी. उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट शेयर कर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास की घोषणा कर दी थी. उन्होंने कहा था कि यह 2022 सीजन उनका आखिरी होगा.

हालांकि थोड़ी देर में ही रायडू ने ट्वीट डिलीट भी कर दिया. इसने फैन्स के बीच और भी ज्यादा खलबली मचा दी. रायडू के संन्यास से यह भी कयास लगाए जाने लगे कि चेन्नई टीम में कुछ गड़बड़ चल रही है. तभी रवींद्र जडेजा के कप्तानी छोड़ने और फिर सीजन से बाहर होने के बाद रायडू ने अचानक संन्यास क्यों ले लिया? इस तरह के सवाल गूंजने लगे.

फैन्स के बीच यह सवाल गूंज ही रहे थे कि चेन्नई टीम के CEO काशी विश्वनाथ का एक बयान आ गया. उन्होंने 'स्पोर्ट्स तक' से कहा, 'IPL से रिटायरमेंट की घोषणा करना गलत खबर है. उन्होंने (रायडू) ट्वीट वापस ले लिया है. वह संन्यास नहीं ले रहे हैं.' इसी बीच सोशल मीडिया पर रायडू का ट्वीट वायरल होने लगा और फैन्स उनके जमकर मजे लेने लगे.

Rayudu's account is hacked or what. Or he decided let's enjoy with csk and bang others for some more years😉 hopefully I will be happy if he choose the second one. #ambatirayudu May 14, 2022

ब्रावो ने गलती से रायडू के अकाउंट से ट्वीट किया

एक यूजर ने कमेंट किया, 'एमएस धोनी प्लीज रायडू के अकाउंट से ट्वीट मत कीजिए.' वहीं, एक अन्य यूजर ने सूत्रों के हवाले से लिखा, 'अंबति रायडू का अकाउंट ड्वेन ब्रावो इस्तेमाल कर रहे और गलती से रिटायरमेंट का ट्वीट हो गया.'

Dwayne Bravo Used Ambati Rayudu's Twitter account mistakenly to announce retirement.



Source -(Trust me Bro)#ambatirayudu pic.twitter.com/rYEszP4Gb6 — Sυϝιყααɳ HS 🦅 (@Sufiyaan_Zafi) May 14, 2022

रायडू को याद आया- अगले सीजन में कप्तान बन सकता हूं

यह फैन ने लिखा, 'अंबति रायडू ने आईपीएल से रिटायरमेंट का ट्वीट किया, तभी उन्हें महसूस हुआ कि वह अगले सीजन में चेन्नई टीम के कप्तान बन सकते हैं.' इसी बीच एक दूसरे यूजर ने चेन्नई टीम के सीईओ को घेर लिया और उनके भी मजे लिए. उसने लिखा, 'काशी विश्वनाथ ने रायडू को लेकर कहा- नहीं वह रिटायर नहीं हो रहे हैं. शायद वह अपने प्रदर्शन से खुश नहीं हैं. या हो सकता है कि उसे बाहर कर दिया होगा. यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बात है.'

#ambatirayudu #CSK #CricketTwitter



Ambati Rayudu posts IPL retirement tweet then "REALISES" that he can become CSK captain next season: pic.twitter.com/dWVd2R2IOl — Hemant (@Sportscasmm) May 14, 2022