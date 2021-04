IPL: मुंबई पलटन को करना होगा धमाका, प्वाइंट झटकने के लिए राजस्थान है तैयार

आईपीएल के 14वें सीजन के 24वें मैच में गुरुवार को दिल्ली में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना राजस्थान रॉयल्स (RR) से होगा. मौजूदा चैम्पियन मुंबई मध्यक्रम की अपनी कमजोरियों को दूर कर विजयी लय हासिल करने की कोशिश करेगी. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह मुकाबला दोपहर बाद 3.30 बजे शुरू होगा.

मुंबई की टीम लगातार दो मैच गंवाने के बाद इस मुकाबले में उतरेगी. पिछले मैच में उसे पंजाब किंग्स (PBKS) के हाथों 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था और अब उस पर दिल्ली चरण में नए सिरे से शुरुआत करने का दबाव है.

संजू सैमसन की अगुआई वाले राजस्थान ने अब तक टूर्नामेंट में तीन मैच गंवाए हैं तथा वह पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 6 विकेट की जीत के प्रदर्शन को ही दोहराने का प्रयास करेगा.

मुंबई इंडियंस को 5 मैचों में 2 जीत मिली है और वह बेहतर नेट रन रेट (-0.03) के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि राजस्थान रॉयल्स को भी इतने ही मैचों में 2 जीत मिली है और वह 7वें स्थान (-0.68) पर है.

