IPL: महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट के पीछे की बड़ी गलती, फैन्स हैरान, Video

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)-14 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की शुरुआत अच्छी नहीं रही. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के ओपनर जॉनी बेयरस्टो का विकेट के पीछ कैच टपका दिया.

धोनी की गिनती दुनिया के सबसे सफल विकेटकीपरों में होती और बहुत कम ऐसे मौके रहे हैं, जब उनके हाथ से कैच निकला हो. धोनी की इस कीपिंग को देखकर फैन्स को विश्वास नहीं हो रहा है. वे हैरान हैं कि धोनी कैसे कैच छोड़ सकते हैं. धोनी से ये कैच सनराइजर्स की पारी के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर छूटा.

दीपक चाहर की इस गेंद को बेयरस्टो ने फ्लिक किया. धोनी अपने बाईंं ओर डाइव लगाते हुए कैच लपकने की कोशिश किए, लेकिन वह नाकाम रहे. हालांकि बेयरस्टो इस जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाए. वह चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो गए. उन्हें दीपक चाहर ने 7 के स्कोर पर पवेलियन भेजा. धोनी के कैच छोड़ने पर फैन्स ने कुछ ऐसे रिएक्ट किया है.

How did Dhoni drop that 😳 — ARJUN (@Viratian0512) April 28, 2021

Genuinely forgotten the last time I saw MS Dhoni drop a catch.#CSKvSRH🏏💛🧡#IPL2021 — Nakul Pande (@NakulMPande) April 28, 2021

Genuinely forgotten the last time I saw MS Dhoni drop a catch.#CSKvSRH🏏💛🧡#IPL2021 — Nakul Pande (@NakulMPande) April 28, 2021

Woww! So #Dhoni even knows to drop catches... That’s a new thing! ##CSKvSRH — Lalith K (@lalith6487) April 28, 2021

धोनी आईपीएल में 150 से ज्यादा शिकार करने वाले इकलौते विकेटकीपर हैं. धोनी के नाम आईपीएल के 210 मैचों में 152 शिकार हो गए हैं. जिसमें 113 कैच और 39 स्टम्पिंग शामिल हैं. महेंद्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरे सफलतम विकेटकीपर रहे हैं.

धोनी ने विकेट के पीछे भारत के लिए 608 पारियों में 829 (634 कैच, 195 स्टम्पिंग) शिकार किए. साउथ अफ्रीका के मार्क बाउचर इस मामले में पहले नंबर पर मौजूद हैं. बाउचर ने 596 पारियों में 998 (952‌ कैच, 46 स्टम्पिंग) शिकार किए. ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. गिलक्रिस्ट ने 485 पारियों में 905 शिकार किए, जिसमें 813 कैच और 92 स्टम्पिंग शामिल रहे.