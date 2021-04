IPL: वॉर्नर ने हार की जिम्मेदारी ली, बोले- मैंने 15 अच्छे शॉट फील्डरों के हाथ में खेले

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के 23वें मुकाबले में बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को मात दी. इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए कप्तान डेविड वॉर्नर ने स्वीकार किया कि उन्होंने काफी धीमी बल्लेबाजी की. चेन्नई सुपर किंग्स ने 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से मात दी.

चेन्नई सुपर किंग्स ने ऋतुराज गायकवाड़ (44 गेंदों में 75 रन,12 चौके) और फाफ डुप्लेसिस (38 गेंदों में 56 रन, छह चौके, एक छक्का) के बीच पहले विकेट की 129 रन की साझेदारी की बदौलत 18.3 ओवरों में तीन विकेट पर 173 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की. इस जीत के साथ चेन्नई की टीम अंक तालिक में शीर्ष पर पहुंच गई, जबकि सनराइजर्स सबसे नीचे है.

