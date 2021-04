डेविड वॉर्नर ने T20 में पूरे किए 10 हजार रन, जानें- कहां हैं कोहली और रोहित

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान डेविड वॉर्नर ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) -14 के 23वें मैच में वॉर्नर ने 55 गेंदों पर 57 रन बनाए. वॉर्नर ने इस पारी में तीन चौके और दो छक्के जड़े.

उन्होंने इस दौरान 3 अहम रिकॉर्ड लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा दिया. वह टी20 में 10 हजार रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज हो गए हैं. इसके अलावा आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले वह पहले खिलाड़ी हो गए हैं. दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन 43 अर्धशतकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि आरसीबी के विराट कोहली 40 अर्धशतकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं.

वॉर्नर आईपीएल में 200 से ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी शुमार हो गए हैं. ऐसा करने वाले वह चौथे विदेशी बल्लेबाज हैं. क्रिस गेल (354),एबी डिविलियर्स (245) और कीरोन पोलार्ड (202) भी आईपीएल में 200 से ज्यादा सिक्स जड़ चुके हैं. वॉर्नर के नाम अब 201 छक्के हैं.

