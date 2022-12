FIFA World Cup Messi Mbappe: लियोनेल मेसी या किलियन एम्बाप्पे, किसे सपोर्ट करते हैं शाहरुख खान, 'पठान विवाद' के बीच किया खुलासा

FIFA World Cup Messi Mbappe: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आज (18 दिसंबर) फाइनल मुकाबला खेला जाना है. इस मैच में डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस और लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना टीम आमने-सामने होंगी. फीफा वर्ल्ड कप का बुखार खेल जगत और फैन्स के अलावा फिल्मों कलाकारों पर भी चढ़ा है.

चंकी पांडे, संजय कपूर और अनन्या पांडे समेत कई फिल्मी सितारे मैच देखने के लिए कतर पहुंचे हुए हैं. यह सभी लियोनेल मेसी के फैन हैं. मगर इसी बीच बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म पठान के विवाद में फंसे हुए हैं.

शाहरुख खान से पूछा फीफा का ये सवाल

इस विवाद के बीच भी शाहरुख भी फीफा मैच नहीं चूक रहे हैं. इस बार फाइनल में शाहरुख खान किस टीम और किस प्लेयर को सपोर्ट करेंगे, इसका भी खुलासा उन्होंने ही किया है. दरअसल, पठान विवाद के बीच ही शाहरुख ने शनिवार को 15 मिनट के लिए सोशल मीडिया पर #AskSRK ट्रेंड चलाया. इसी हैशटैग के साथ फैन्स ने शाहरुख खान से कई सारे सवाल पूछे, जिसके जवाब भी किंग खान ने दिए.

इसी दौरान एक फैन ने फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ा सवाल पूछ लिया. उसने पूछा, 'वर्ल्ड कप फाइनल में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं?' इसका जवाब देते हुए शाहरुख ने लिखा, 'अरे यार दिल कह रहा है कि मेसी?? लेकिन एम्बाप्पे भी देखने लायक है.'

Arre yaar the heart says Messi no?? But Mbappa is a treat to watch also https://t.co/XFUOE2t7d9