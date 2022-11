FIFA World Cup 2022 Massive fire: लियोनेल मेसी के मैच से पहले फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा हादसा, स्टेडियम के पास लगी आग

FIFA World Cup 2022 Massive Fire: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन कई विवादों के बीच जारी है. यहां चोरी-लूट जैसी घटनाएं हुईं. फैन्स के आपस में लड़ने के भी वीडियो और खबरें सामने आईं. अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बीच कतर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां आज (26 नवंबर) लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना का मैक्सिको से मैच होना है. इससे पहले ही स्टेडियम के पास आग लगने की घटना हुई है.

दरअसल, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतर के लुसैल शहर में स्टेडियम के पास ही एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. यह घटना स्टेडियम और फैन विलेज के बिल्कुल ही पास हुई है. इस विलेज में वर्ल्ड कप का रोमांच देखने के लिए आए विदेशी फैन्स ठहरे हुए हैं. ऐसे में यह एक बड़ी घटना हो सकती थी, मगर अच्छी बात अब तक ऐसा कुछ होने की खबर नहीं है.

कतर अथॉरिटी ने भी आग की घटना की पुष्टि की

कतर अथॉरिटी ने भी आग लगने की घटना की पुष्टि की है. यह मामला आज (26 नवंबर) का ही है. बताया गया है कि यह घटना लुसैल फुटबॉल स्टेडियम से करीब 3.5 किमी दूर हुई है. फैन विलेज के पास में ही एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है. यह आग इसी बिल्डिंग में लगी है.

A fire has broken out in #Qatar near the #FIFAWorldCup fan zone site in the city of #Lusail.



More details awaited. pic.twitter.com/lQ8nWZRDHQ