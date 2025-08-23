फुटबॉल फैन्स के लिए खुशखबरी... 14 साल बाद भारत आ रहे लियोनेल मेसी, केरल में अर्जेंटीना की टीम खेलेगी फ्रेंडली मैच

लियोनेल मेसी का शुमार दुनिया के महानतम फुटबॉलरों में होता है. अर्जेंटीना के कप्तान मेसी की फैन फॉलोइंग भारत में भी है और युवा फुटबॉलर्स के लिए वो रोल मॉडल से कम नहीं हैं. अब भारतीय फैन्स के लिए एक शानदार खबर सामने आई है. मेसी का भारत दौरा कन्फर्म हो गया है. मेसी नवंबर में भारत आएंगे और वो अर्जेंटीना की ओर से एक फीफा फ्रेंडली मैच में भी हिस्सा लेंगे.

अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन (AFA) ने पुष्टि की है कि यह फ्रेंडली मैच 10 से 18 नवंबर के बीच केरल में खेला जाएगा. 14 साल बाद जब अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम भारत में खेलने उतरेगी. पिछली बार साल 2011 में कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना और वेनेजुएला का मुकाबला हुआ थ. तब उस मैच में मेसी ने भी हिस्सा लिया था. तब मेसी ने निकोलस ओटामेंडी को गोल करने में सहायता (असिस्ट) की थी.

AFA ने अपने बयान में कहा, 'अर्जेंटीना फुटबॉल टीम 2025 में लियोनेल स्कालोनी के अंडर फ्रेंडली मुकाबले खेलेगी. छह से 14 अक्टूबर के दौरान यूएसए में फ्रेंडली मैच खेले जाएंगे. फिर 10 से 18 नवंबर के बीच अंगोला के लुआंडा और भारत के केरल में मुकाबले होंगे. इन मैचों के लिए प्रतिद्वंद्वी टीमों और शहरों के नाम बाद में बताए जाएंगे.'

केरल के खेलमंत्री ने जतई खुशी

अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीतने के बाद केरल से मिले समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया. केरल के खेलमंत्री वी. अब्दुरहमान ने भी इस खबर को फैन्स संग शेयर किया. उन्होंने X पर लिखा, 'वर्ल्ड चैम्पियन लियोनेल मेसी की टीम नवंबर 2025 में केरल में खेलेगी.' अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की भारत यात्रा को लेकर संशय था क्योंकि दौरे की पुष्टि नहीं हुई थी.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया था कि लियोनेल मेसी कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे. उस रिपोर्ट में बताया गया था कि लियोनेल मेसी केरल नहीं जाएंगे. लेकिन अब AFA ने साफ कर दिया है कि अर्जेंटीना का मैच केरल में ही होगा.

लियोनेल मेसी ने मेजर लीग सॉकर (MLS) में इंटर मियामी के लिए धमाकेदार प्रदर्शन किया है. वे इस क्लब के लिए सर्वाधिक गोल और असिस्ट करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. मेसी ऐसे पहले फुटबॉलर हैं, जिन्होंने तीन अलग-अलग क्लबों के लिए सबसे ज्यादा गोल और असिस्ट का रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

