Kylian Mbappé FIFA World Cup 2022: एक अकेला एम्बाप्पे...फाइनल में हैट्रिक जमाने वाला 23 साल का लड़का, जिसने अर्जेंटीना की सांसें रोक दी थीं

लियोनेल मेसी ने अपने आखिरी वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैम्पियन बना ही दिया. 18 दिसंबर की रात को खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से मात दी. अर्जेंटीना भले ही जीत गया हो लेकिन दुनिया में फ्रांस के युवा स्टार किलियन एम्बाप्पे की भी चर्चा हो रही है जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक समेत कुल 4 गोल दागे.

किलियन एम्बाप्पे ने वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऐतिहासिक हैट्रिक जड़ी. मैच के 80वें मिनट तक जब अर्जेंटीना 2-0 से आगे चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह एक तरफा मैच में जीत हासिल कर लेगा, तब एम्बाप्पे निकलकर आए और ऐसी फुर्ती दिखाई कि दुनिया हैरान रह गई.

अर्जेंटीना ने पहले हाफ में आक्रामक खेल दिखाया था जिसकी वजह से फ्रांस पूरी तरह बैकफुट पर दिखा. पहले हाफ में 2-0 की बढ़त 79वें मिनट तक बरकरार रही, लेकिन तब पलक झपकते हुए ही कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास था. यहां फ्रांस को पेनल्टी किक मिली, 23 साल के किलियन एम्बाप्पे एक्शन में आए और गोल दाग दिया.

अभी फ्रांस के फैन्स, सोशल मीडिया पर लोग इस गोल का जश्न मना ही रहे थे कि एम्बाप्पे ने एक और गोल दाग दिया था. 81वें मिनट में एम्बाप्पे ने अपना दमदार खेल दिखाया और मार्कस थुरम की मदद से दूसरा गोल दागते हुए मुकाबला 2-2 से बराबर किया. एम्बाप्पे के इस गोल को मार्कस थुरम ने असिस्ट किया था. करीब 97 सेकंड के अंतर में ये कमाल हुआ, जिसने अभी तक एकतरफा चल रहे मैच को ज़िंदा कर दिया था.

सिर्फ इन दो गोल में ही नहीं बल्कि एम्बाप्पे ने एक्स्ट्रा टाइम में भी फ्रांस के लिए गोल दागा और उसी की बदौलत मैच एक्स्ट्रा टाइम के तक भी बराबरी पर रहा और 3-3 तक पहुंचा था. एम्बाप्पे ने पेनल्टी शूटआउट में भी एक गोल दागा और ऐसे उनके नाम कुल फाइनल मैच में 4 गोल हुए.

सिर्फ 23 साल के किलियन एम्बाप्पे साल 2018 में वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं और वह फुटबॉल इतिहास के दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक जमाई हो. उनसे पहले साल 1966 में इंग्लैंड के ज्यॉफ हर्स्ट ने फाइनल में हैट्रिक लगाई थी. एम्बाप्पे ने इस फाइनल मैच में कई रिकॉर्ड बनाए, साथ ही वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट का अवॉर्ड भी जीता.

