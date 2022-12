FIFA World Cup Final Full Story: ऐसा मैच नहीं देखा... पहले अर्जेंटीना हावी-फिर फ्रांस, कैसे पल-पल में बदलता गया फाइनल

कतर का लुसैल स्टेडियम, 90 हजार के करीब दर्शक... फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला. मैच के 80 मिनट तक लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना 2-0 से आगे चल रही थी. स्टेडियम में आधे से ज्यादा दर्शक अर्जेंटीना के फैन थे, हर कोई झूम रहा था. मानो वर्ल्ड कप आ ही गया. लेकिन अगले 2 मिनट में मैच बदल गया. एम्बाप्पे ने 97 सेकंड में दो गोल दाग दिए, पूरा स्टेडियम शांत हो गया.



इसके बाद 90 मिनट में भी मैच का नतीजा नहीं निकला, आधा घंटा तक वक्त बढ़ाया गया और तब भी मैच ड्रॉ ही रहा. और अंत में पेनल्टी शूटआउट हुआ. जहां अर्जेंटीना ने 4-2 से फ्रांस को हरा दिया. लियोनेल मेसी की टीम चैम्पियन बन गई. ये कहानी इतनी आसान नहीं रही, फाइनल मैच में धड़कनें बढ़ती रहीं, सांसें फूलती रहीं.



एक तरफ 35 साल के लियोनेल मेसी थे जो अपने करियर को वर्ल्ड चैम्पियन होने के नाते खत्म करना चाहते थे, दूसरी ओर 23 साल के किलियन एम्बाप्पे थे जो लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे. किसी का दिल टूटा, किसी का सपना लेकिन फाइनल का रोमांच ऐसा था, जैसा किसी फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच में देखने को नहीं मिला.

क्लिक करें: मेसी मैजिक ने अर्जेंटीना को बनाया चैम्पियन, सांसें रोक देने वाले फाइनल में क्या-क्या हुआ

पहले हाफ में देखता रह गया फ्रांस

फाइनल का पहला मुकाबला पूरी तरह अर्जेंटीना के नाम रहा. ऐसा लगा मानो मेसी की टीम सिर्फ बिसात बिछा रही है और फ्रांस उसका पीछा ही करता जा रहा है. खेल के तीसरे ही मिनट में ही अर्जेंटीना के जूलियन अल्वारेज का एक शॉट ऑन टारगेट रहा. लेकिन फ्रांस के गोलकीपर ह्यूगो लॉरिस की तारीफ करनी होगी जिन्होंने शानदार सेव कर गोल को नाकाम किया.



इसके बाद 7वें मिनट में रोड्रिगो डि पॉल की कोशिश को फ्रांस के डिफेंडर ने किसी तरह नाकाम किया. शुरुआती मिनटों में फ्रांस के लिए एक मौका बना, जब 19वें मिनट में रोड्रिगो डी पॉल के फाउल करने के चलते फ्री किक मिली. लेकिन वह गोल नहीं कर पाया. मैच के 23वें मिनट में वो मोमेंट आया जिसका अर्जेंटीनी फैन्स को इंतजार था. इसके पीछे की वजह कप्तान लियोनेल मेसी थे जो पेनल्टी पर गोल दागने में कामयाब रहे. ओस्माने डेम्बेले पर पेनल्टी एरिया में एंजेल डि मारिया को गिरा दिया था जिसके चलते अर्जेंटीना को यह पेनल्टी मिली थी.

Perfect viewing for your morning, afternoon or evening 🍿



Relive Argentina's emotional journey to glory in our special film 📺 #FIFAWorldCup #Qatar2022