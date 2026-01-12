फाइनल हारने के बाद इस स्टार फुटबॉलर ने खोया आपा... मैदान पर की ऐसी हरकत, VIDEO

स्पेनिश सुपर कप 2026 का फाइनल 11 जनवरी (रविवार) को बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच खेला गया. जेद्दा के किंग अब्दुला स्पोर्ट्स सिटी में हुए फाइनल में बार्सिला ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराकर खिताब पर जमाया. इस मैच खत्म होने के बाद मैदान पर जो दृश्य दिखाई दिया, उसने खेल भावना पर सवाल खड़े कर दिए. इसके केंद्र में रियम मैड्रिड और फ्रांस के स्टार फुटबॉल कीलियन एम्बाप्पे रहे.
मैच समाप्त होने के बाद बार्सिलोना के खिलाड़ी जब मेडल लेने के लिए जा रहे थे, तो बार्सिलोना के खिलाफ लाइन में खड़े होकर रियल मैड्रिड टीम के लिए तालियां बजा रहे थे. लेकिन इसी दौरान कीलियन एमबाप्पे अपने टीममेट्स को संकेत देते हैं कि वो लाइन से हट जाएं और बार्सिलोना के खिलाड़ियों को गॉर्ड ऑफ ऑनर ना दें. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, और कई फैन्स ने एमबाप्पे पर खेल भावना न दिखाने का आरोप लगाया.
रियल मैड्रिड के लिए यह बार्सिलोना के खिलाफ लगातार तीसरी फाइनल हार थी. कीलियन एम्बाप्पे की बॉडी लैंग्वेज में स्पष्ट तौर पर निराशा नजर आई. मैदान पर भी उनका दिन अच्छा नहीं गया. घुटने की चोट की वजह से वह फाइनल खेलने की उम्मीद नहीं थे. लेकिन वह सऊदी अरब यात्रा कर गए और दूसरे हाफ में सब्स्टीट्यूट के रूप में उतरे
फाइनल शानदार उतार-चढ़ाव से भरा था. 36वें मिनट में राफिन्हा ने बार्सिलोना को बढ़त दिलाई. फिर विनीसियस जूनियर ने रियल मैड्रिड के लिए बराबरी का गोल दाग दिया. इसके बाद रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने बार्सिलोना को बढ़त दिलाई, लेकिन हाफ टाइम से ठीक पहले गोंजालो गार्सिया ने स्कोर 2–2 कर दिया. फिर दूसरे हाफ में राफिन्हा का शॉट डिफ्लेक्शन के साथ गोल में बदला और यही निर्णायक साबित हुआ. बार्सिलोना को खेल के आखिरी मिनटों में फ्रेंकी डीजोंग के रेड कार्ड के कारण काफी दबाव झेलना पड़ा, लेकिन टीम ने जीत अपने नाम कर ली.
हार के बाद रियल मैड्रिड के कोच जाबी अलोंसो को लेकर आलोचना बढ़ गई है. अलोंसो ने हार को ज्यादा महत्व ना देते हुए कहा कि उनकी टीम सुधार करेगी, लेकिन फैन्स और स्पेनिश मीडिया लगातार उनकी रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं. बार्सिलोना ने इस जीत के साथ सीजन की अपनी पहली ट्रॉफी जीती.
खैर, कीलियन एम्बाप्पे ने जो किया, उसे लेकर अभी भी हंगामा जारी है. कुछ फैन्स इसे हार की निराशा मान रहे हैं, जबकि कई इसे खेल भावना के खिलाफ बता रहे हैं.