Lionel Messi FIFA World Cup: मेसी है तो मुमकिन है! सेमीफाइनल में किया कमाल, ऐसे 'जादू' दिखा जिता दी टीम

लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. मंगलवार (13 दिसंबर) की देर रात लुसैल स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने पिछले बार की रनर-अप क्रोएशिया को 3-0 से पराजित किया. अब 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना फ्रांस/मोरक्को के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच के विनर से होगा.

लियोनेल मेसी ने दिखाया जादू

मुकाबले में अर्जेंटीना टीम की जीत के सूत्रधार कप्तान लियोनेल मेसी ही रहे. संभवत: अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे मेसी ने इस मुकाबले में अपने शानदार खेल के जरिए एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया के सबसे महानतम खिलाड़ियों में क्यों गिना जाता है. मेसी ने मैच में पेनल्टी पर गोल दागने के साथ ही जूलियन अल्वारेज के गोल में असिस्ट भी किया.

लियोनेल मेसी द्वारा 69वें मिनट में किए गए इस असिस्ट को फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बेस्ट असिस्ट माना जा रहा है. मेसी क्रोएशियाई प्लेयर जोस्को ग्वार्डिओल को छकाते हुए पेनल्टी एरिया के नजदीक तक पहुंच गए. फिर उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी जूलियन अल्वारेज को पास दे दिया जिसपर अल्वारेज ने गोल करने में कोई गलती नहीं की. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Is that the BEST ASSIST you've seen in #Qatar2022?



Watch #Messi𓃵 light up the 🏟️ in the #FIFAWorldCup Final 👉🏻 Dec 18, 8:30 pm