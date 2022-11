FIFA World Cup: स्विट्जरलैंड को हरा प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचा ब्राजील, कैसेमीरो ने दागा विनिंग गोल

कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ब्राजील की टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है. सोमवार (28 नवंबर) को खेले गए ग्रुप-जी के मुकाबले में ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से पराजित किया. ब्राजील की जीत के हीरो कैसेमीरो रहो जिन्होंने मुकाबले का इकलौता गोल किया. इस जीत के साथ ही ब्राजील की टीम राउंड-16 (प्री-क्वार्टर फाइनल) में पहुंच गई है. इससे पहले फ्रांस भी राउंड-16 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है.

ब्राजील की टीम फीफा रैंकिंग में पहले नंबर पर है वहीं स्विटजरलैंड की टीम 15वें स्थान पर है. ऐसे में मुकाबले के काफी कड़े होने की संभावना थी और ऐसा हुआ भी. नतीजतन मैच में सिर्फ एक गोल ही हो पाया. इस हार के बाद स्विट्जरलैंड को अगले राउंड में पहुंचने के लिए सर्बिया को हराना होगा. उधर पांच बार की चैम्पियन ब्राजील को अब अपने आखिरी ग्रुप मैच में कैमरून का सामना करना है जो राउंड-16 से पहले उसके लिए एक बढ़िया प्रैक्टिस मैच साबित हो सकता है.

Who will join Brazil in the Round of 16 from Group G?#FIFAWorldCup | #Qatar2022