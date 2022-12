FIFA World Cup Argentina vs Croatia LIVE: मेसी अपने खिताब से दो जीत दूर, अर्जेंटीना vs क्रोएशिया सेमीफाइनल थोड़ी देर में

FIFA World Cup Argentina vs Croatia: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में पहला सेमीफाइनल थोड़ी देर में खेला जाएगा. इस मुकाबले में लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना और क्रोएशियाई टीम आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला दोहा के लुसैल स्टेडियम में खेला जाएगा.

35 साल के मेसी का यह आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है. ऐसे में वह अपनी कप्तानी में अर्जेंटीनाई टीम को इस बार चैम्पियन बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं. इस बार अर्जेंटीना के पास अपना तीसरा खिताब जीतने का सुनहरा मौका है. यह टीम खिताब से सिर्फ दो जीत दूर है. अर्जेंटीना ने अब तक दो बार 1978 और 1986 में खिताब जीता था.

क्रोएशिया के पास अपना पहला खिताब जीतने का मौका

जबकि अनुभवी खिलाड़ियों से सजी क्रोएशियाई टीम के पास अपना पहला खिताब जीतने का सुनहरा मौका है. इस टीम ने पिछले वर्ल्ड कप में फाइनल खेला था, जहां उसे फ्रांस के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी. क्रोएशिया अब तक एक ही बार 2018 में फाइनल में पहुंची थी. क्रोएशियाई टीम तीसरी बार सुपर-4 में पहुंची है. सबसे पहले 1998 में यह टीम तीसरे नंबर पर रही थी.

🇦🇷 Argentina fans have been incredible at #Qatar2022.



So much so, Lionel Scaloni can't contain his emotions when talking about them 🥲