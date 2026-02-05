scorecardresearch
 
'ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन...', युजवेंद्र चहल ने खोले कई राज, रिटायरमेंट पर भी दिया बयान

लेग-स्पिनर युजवेंद्र चहल अब केवल घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग तक सिमट कर रह गए हैं. चहल ने भारत के लिए आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2023 में खेला था. चहल इस सबके बीच अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं.

युजवेंद्र चहल ने 'सलाम क्रिकेट' में अपने विचार रखे. (Photo: ITG)

टीम इंडिया के अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. चहल टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें तब एक भी मुकाबले में भाग लेने का मौका नहीं मिला. चहल का आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला अगस्त 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ था.

युजवेंद्र चहल ने आजतक के खास कार्यक्रम 'सलाम क्रिकेट; में हिस्सा लिया. इस दौरान चहल ने अपने करियर से जुड़े राज खोले. चहल ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग से लेकर रिटायरमेंट प्लान, टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ताकत, टीम कॉम्बिनेशन और युवा खिलाड़ियों की भूमिका पर खुलकर अपनी राय रखी. चहल के बयान आत्मविश्वास से भरे और टीम के भविष्य को लेकर सकारात्मक नजर आए.

35 साल के युजवेंद्र चहल ने कहा कि उन्हें ट्रोलिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब लोग किसी और का नाम जोड़कर निजी बातें बनाते हैं तो उन्हें दुख होता है. उनका मानना है कि ऐसी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और फोकस सिर्फ क्रिकेट पर रखना चाहिए.

रिटायरमेंट की अफवाहों पर युजवेंद्र चहल ने साफ किया कि वो अभी 5-6 साल और खेलना चाहते हैं. उनके मुताबिक जब तक मैदान पर खेलने में खुशी और जुनून रहेगा, तब तक वे क्रिकेट जारी रखेंगे. आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर चहल ने बड़ा बयान दिया.

युजवेंद्र चहल ने कहा, 'भारत सिर्फ खुद से हार सकता है, किसी दूसरी टीम में हमें हराने की क्षमता नहीं है.' उन्होंने कहा कि टीम में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन है. चहल ने जसप्रीत बुमराह को दुनिया का नंबर-1 गेंदबाज बताया और हार्दिक पंड्या को टीम का सबसे अहम ऑलराउंडर. वहीं चहल ने तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा को आक्रामक सोच वाला खिलाड़ी बताया, जो टीम को नई ऊर्जा दे रहे हैं.

कोहली-रोहित को लेकर क्या कहा?
युजवेंद्र चहल का मानना है कि हर खिलाड़ी का समय आता-जाता है. रोहित शर्मा और विराट कोहली के ना होने के बावजूद भारतीय टी20 टीम शानदार लय में दिख रही है क्योंकि हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह और सूर्यकुमार यादव जैसे अनुभवी खिलाड़ी इस टीम को संभाल रहे हैं.

युजवेंद्र चहल का मानना है कि कप्तानी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. खिलाड़ियों को अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ पिचों पर भारत तीन स्पिनर उतार सकता है और खासकर पाकिस्तान के खिलाफ यह रणनीति काम कर सकती है. चहल ने शिवम दुबे को टीम इंडिया का 'अनसंग हीरो; बताते हुए कहा कि वे बिना ज्यादा सुर्खियों के लगातार बैट और बॉल से टीम के लिए अहम योगदान दे रहे हैं.

