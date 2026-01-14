भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने अपनी एक्स-वाइफ धनश्री वर्मा के साथ रियलिटी शो The 50 में दोबारा साथ नजर आने की अफवाहों पर विराम लगा दिया है. चहल ने साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह की सभी खबरें पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं.

बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि चहल और धनश्री वर्मा एक साथ इस रियलिटी शो में नजर आ सकते हैं, जिससे फैन्स के बीच ऑन-स्क्रीन रीयूनियन को लेकर उत्सुकता बढ़ गई थी. हालांकि अब चहल ने खुद इन अटकलों को खारिज कर दिया है.

युजवेंद्र चहल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए एक आधिकारिक बयान साझा किया, जिसमें इन खबरों को “speculative and incorrect” यानी अटकलों पर आधारित और गलत बताया गया.

बयान में कहा- युजवेंद्र चहल के किसी भी रियलिटी शो में हिस्सा लेने के बारे में जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, ये दावे अंदाजे पर आधारित और गलत हैं.



आगे यह भी साफ़ किया गया कि युजवेंद्र हाल की रिपोर्ट्स में बताए गए शो से जुड़े नहीं हैं, और इस तरह की कोई बातचीत या कमिटमेंट नहीं है. हम मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया यूज़र्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे बिना वेर‍िफाई की गई जानकारी फैलाने से बचें.

यानि चहल का किसी भी रियलिटी शो से कोई संबंध नहीं है और न ही इस तरह की कोई बातचीत या कमिटमेंट हुई है. वहीं दूसरी ओर, धनश्री वर्मा ने इस मामले पर अब तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है. उनकी चुप्पी से न तो उनकी शो में मौजूदगी की पुष्टि हुई है और न ही इन खबरों का खंडन.

बता दें कि रियलिटी शो The 50 का प्रीमियर 1 फरवरी को होने वाला है. इस शो को फिल्ममेकर फराह खान होस्ट करेंगी. फराह खान के मुताबिक, यह शो भारतीय रियलिटी टेलीविजन में नया और इनोवेटिव फॉर्मेट लेकर आएगा. हालांकि, अब तक चहल और धनश्री दोनों के नाम आधिकारिक तौर पर कास्ट में शामिल नहीं किए गए हैं.



