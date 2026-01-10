scorecardresearch
 
टी20 वर्ल्ड कप से पहले नए रोल में युवराज सिंह? संजू को दी बैटिंग टिप्स, देखें VIDEO

वायरल नेट्स वीडियो में युवराज सिंह से टिप्स लेते दिखे संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले फिर ध्यान खींचा है. ओपनर के रूप में मजबूत आंकड़ों के बावजूद उनकी जगह चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन शुभमन गिल की चोट से उन्हें दोबारा मौका मिला और वे टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में चुने गए. ईशान किशन की मौजूदगी से प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी.

युवराज सिंह ने संजू सैमसन को दी ट्रेनिंग (Photo: ITG)
टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है. इससे पहले टीम इंडिया 21 फरवरी से न्यूजीलैंड के साथ 5 मैचों की टी20 सीरीज भी खेलेगी. इस बार का विश्वकप भारत श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रहा है. लिहाजा सभी खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. लेकिन इसी बीच, एक वायरल नेट्स वीडियो ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले संजू सैमसन को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. 

इस क्लिप में भारतीय बल्लेबाज़ को पूर्व स्टार युवराज सिंह से बल्लेबाज़ी के टिप्स लेते हुए देखा जा सकता है, जिससे इस अहम दौर में युवराज के एक और भारतीय बल्लेबाज़ को मेंटर करने की संभावनाओं को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है.

इन खिलाड़ियों को भी ट्रेंड कर चुके हैं युवी

युवराज सिंह ने युवा भारतीय क्रिकेटरों के मार्गदर्शक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है. शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों को पहले भी उनके इनपुट का लाभ मिल चुका है, और दोनों ने इसके बाद राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह पक्की की. गिल अब भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान हैं, जबकि अभिषेक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहले पसंदीदा ओपनर के रूप में उभरे हैं, जो पावरप्ले में अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी के लिए जाने जाते हैं.

सैमसन के लिए इस बातचीत का समय बेहद अहम है. 2024 टी20 वर्ल्ड कप और विराट कोहली व रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों के संन्यास के बाद केरल के इस बल्लेबाज़ की क्रम में तरक्की हुई और उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ओपनर के रूप में समर्थन मिला. उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया. 18 मैचों में 559 रन बनाए, औसत 32.88 रहा और स्ट्राइक रेट शानदार 178 का रहा, जिसमें तीन शतक और एक अर्धशतक शामिल था.

यह भी पढ़ें: किस्मत में लिखा कोई छीन नहीं सकता... T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर छलका शुभमन गिल का दर्द, टीम इंडिया को कहा 'गुड लक'

इन आंकड़ों के बावजूद सैमसन की जगह कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही. पहले उन्हें फिर से मिडिल ऑर्डर में भेजा गया और बाद में शुभमन गिल के ओपनिंग स्लॉट पर दावा करने और उपकप्तान बनाए जाने के बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया. हालांकि, गिल के फॉर्म में गिरावट और बाद में चोट लगने से दरवाज़ा फिर खुला, जिससे सैमसन को चयनकर्ताओं का भरोसा दोबारा मिला और उन्होंने भारत की टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में अपनी जगह पक्की कर ली.

फिर भी शीर्ष क्रम में प्रतिस्पर्धा कड़ी बनी हुई है. ईशान किशन भी दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन किया. झारखंड को पहली बार खिताब दिलाया और 10 मैचों में 500 से ज्यादा रन बनाए.

जैसे ही भारत अपने टी20 वर्ल्ड कप खिताब की रक्षा की तैयारी कर रहा है, सैमसन से उम्मीद होगी कि वह अभिषेक शर्मा के साथ शीर्ष क्रम में निरंतरता और आक्रामकता दिखाएं. उनका तात्कालिक फोकस 21 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की पांच मैचों की टी20I सीरीज़ पर होगा, इसके बाद 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप शुरू होगा. जहां युवराज सिंह का मार्गदर्शन उनके करियर के इस निर्णायक चरण में एक अहम बढ़त दिला सकता है.

