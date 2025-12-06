वाइजैग में छा गए यशस्वी! ODI करियर का पहला शतक ठोका, बनाए कई रिकॉर्ड्स

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने बल्ले से धूम मचा दी. 6 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापत्तनम के डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में यशस्वी ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का पहला शतक पूरा किया. यशस्वी ने 10 चौके और एक छक्के की मदद से 111 गेंदों पर शतक कम्पलीट किया. यशस्वी ने कुल मिलाकर नाबाद 116 रन बनाए.

देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल अब उन भारतीय बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट (टी20I, टेस्ट और ओडीआई) में शतक लगाया. यशस्वी से पहले सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और शुभमन गिल ही ऐसा कर पाए थे.

तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले भारतीय

सुरेश रैना

रोहित शर्मा

केएल राहुल

विराट कोहली

शुभमन गिल

यशस्वी जायसवाल का भारत के लिए यह सिर्फ चौथा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला रहा. यशस्वी को शुभमन गिल के चोटिल होने के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान तीनों मैचों में मौका मिला. रांची वनडे में यशस्वी 18 रन बना पाए थे. फिर रायपुर वनडे में भी उनके बल्ले से महज 22 रन ही निकले. लेकिन विशाखापत्तनम के मैदान पर उन्होंने उम्दा प्रदर्शन कर आलोचकों को जवाब दिया है.

यशस्वी जायसवाल ने इस दौरान रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी की. यह वनडे इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी थी.इस मामले में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली सबसे आगे हैं. गांगुली-सचिन ने साल 2001 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में 193 रनों की साझेदारी की थी.

यशस्वी जायसवाल का टेस्ट करियर काफी शानदार रहा है. उन्होंने 28 टेस्ट मैचों में 49.23 की औसत से 2511 रन बनाए हैं. टेस्ट मैचों में उनके बल्ले से 7 शतक और 13 अर्धशतक निकले. यशस्वी ने भारत के 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इस दौरान उनके नाम पर 36.15 के एवरेज से 723 रन दर्ज हैं. टी20 इंटरनेशनल में यशस्वी ने एक शतक और अर्धशतक लगाया हुआ है.

