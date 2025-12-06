IND vs SA 3rd ODI Live Score: वाइजैग वनडे में भारतीय टीम ने जीता टॉस, साउथ अफ्रीका की पहले बल्लेबाजी, वॉशिंगटन सुंदर बाहर

India vs South Africa, 3rd ODI Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज (6 दिसंबर) विशाखापत्तनम के डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. मुकाबले में केएल राहुल भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं, वहीं टेम्बा बावुमा साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान हैं. मुकाबले में पहली गेंद 1.30 बजे फेंकी जाएगी.

यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए 'करो-मरो' जैसा है. जो भी टीम इसे जीतेगी, वह सीरीज पर कब्जा कर लेगी. रांची में खेले गए पहले वनडे में भारत ने 17 रनों से शानदार जीत दर्ज की थी. इसके बाद रायपुर वनडे में साउथ अफ्रीका ने वापसी करते हुए 4 विकेट से जीत हासिल की. भारत-साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में एक बदलाव हुआ. वॉशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को मौका मिला. दूसरी ओर साउथ अफ्रीका ने दो परिवर्तन किए. नांद्गे बर्गर और टोनी डी जोरजी इंजरी के चलते चयन के लिए अनुपलब्ध थे. उनकी जगह क्रमश: तेज गेंदबाज ओटीनील बार्टमैन और बल्लेबाज रयान रिकेल्टन को मौका मिला.

तीसरे वनडे में भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन.

भारत-साउथ अफ्रीका (हेड टू हेड)

कुल ओडीआई मैच: 96

भारत ने जीते: 41

साउथ अफ्रीका ने जीते: 52

बेनतीजा: 3

