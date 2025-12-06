scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs SA 3rd ODI Live Score: वाइजैग वनडे में भारतीय टीम ने जीता टॉस, साउथ अफ्रीका की पहले बल्लेबाजी, वॉशिंगटन सुंदर बाहर

India vs South Africa 3rd ODI: विशाखापत्तनम में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई सीरीज का निर्णायक मुकाबला है. भारतीय टीम पिछले वनडे में मिली हार से सबक लेकर इस मैच में उतरी है. भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी.

Advertisement
X
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे विशाखापत्तनम में है. (Photo: Getty)
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे विशाखापत्तनम में है. (Photo: Getty)

India vs South Africa, 3rd ODI Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज (6 दिसंबर) विशाखापत्तनम के डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. मुकाबले में केएल राहुल भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं, वहीं टेम्बा बावुमा साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान हैं. मुकाबले में पहली गेंद 1.30 बजे फेंकी जाएगी.

यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए 'करो-मरो' जैसा है. जो भी टीम इसे जीतेगी, वह सीरीज पर कब्जा कर लेगी. रांची में खेले गए पहले वनडे में भारत ने 17 रनों से शानदार जीत दर्ज की थी. इसके बाद रायपुर वनडे में साउथ अफ्रीका ने वापसी करते हुए 4 विकेट से जीत हासिल की. भारत-साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में एक बदलाव हुआ. वॉशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को मौका मिला. दूसरी ओर साउथ अफ्रीका ने दो परिवर्तन किए. नांद्गे बर्गर और टोनी डी जोरजी इंजरी के चलते चयन के लिए अनुपलब्ध थे. उनकी जगह क्रमश: तेज गेंदबाज ओटीनील बार्टमैन और बल्लेबाज रयान रिकेल्टन को मौका मिला.

सम्बंधित ख़बरें

KL Rahul, Temba Bavuma
वाइजैग में जो टॉस जीता, यानी मैच भी जीता... मह‍िला वर्ल्ड कप के 5 मैचों में छ‍िपा है सीक्रेट 
Rayan Ten
Assistant Coach Rayan Ten ने दिया बड़ा बयान! 
Ryan ten Doeschate
'बेचैनी पैदा कर दी...', वाइजैग वनडे से पहले भारतीय कोच का छलका दर्द, ओस का दिखा खौफ 
Prasidh Krishna, Harshit Rana, KL rahul
सेलेक्शन का झोल और 3 पेसर्स की थ्योरी... क्या टीम इंड‍िया वाइजैग में अफ्रीका के ख‍िलाफ फंस गई? 
KL Rahul and Virat Kohli
तीसरे वनडे में कप्तान राहुल करेंगे बदलाव? SA में फेरबदल तय, ये हो सकती है प्लेइंग-11 

तीसरे वनडे में भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

Advertisement

तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन. 

भारत-साउथ अफ्रीका (हेड टू हेड)
कुल ओडीआई मैच: 96
भारत ने जीते: 41    
साउथ अफ्रीका ने जीते: 52
बेनतीजा: 3

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement