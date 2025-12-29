केक काटा, पैर छुए... यशस्वी जायसवाल ने माता-पिता संग मनाया बर्थडे, VIDEO

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 28 दिसंबर (रविवार) को 24 साल के हो गए. यशस्वी को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया है. हालांकि यशस्वी के न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में सेलेक्ट होने की संभावना है. 11 जनवरी से होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम ऐलान इस हफ्ते के आखिरी में किया जा सकता है.
यशस्वी जायसवाल को फूड पॉइजनिंग हो गई थी और वो मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में शुरुआती 3 मैचों में नहीं खेल पाए थे. अब वो पूरी तरह फिट हो चुके हैं और 31 दिसंबर को गोवा के खिलाफ मुकाबले में भाग लेंगे. यशस्वी ने अपना 24वां जन्मदिन माता-पिता के साथ मनाया. जन्मदिन समारोह का आयोजन नागपुर स्थित राजस्थान रॉयल्स (RR) के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में किया गया था. यशस्वी ने केक काटा और फिर पैर छूकर मां-पिता का आशीर्वाद लिया.
28 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में यशस्वी जायसवाल का जन्म हुआ था. उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बनेगा. यशस्वी का बचपन बेहद मुश्किलों भरा रहा. महज 10 साल की उम्र में वह अपने सपने को पूरा करने के लिए घर छोड़कर मुंबई आ गए. यहां उन्होंने आजाद मैदान के पास टेंट में सोकर रातें बिताईं. गुजर-बसर करने के लिए कभी डेयरी में काम किया, तो कभी पानी पुरी बेची.
जाने-माने कोच ज्वाला सिंह ने यशस्वी जायसवाल की प्रतिभा पहचानी और उन्हें अपने संरक्षण में लिया, स्कूल क्रिकेट में यशस्वी 319* रनों की ऐतिहासिक पारी खेल सुर्खियों में आए. फिर मुंबई की घरेलू क्रिकेट टीम में उन्होंने कम समय में ही धमाल मचा दिया और 17 साल की उम्र में लिस्ट-ए क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ा. अंडर-19 वर्ल्ड कप 2020 में वह टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे, हालांकि भारत फाइनल हार गया था.
आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) में राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल को मौका दिया और 2023 के सीजन में सिर्फ 13 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया. इसी साल उन्होंने 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड भी जीता. 2023 में ही टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू पर 171 रनों की शानदार पारी खेली.
यशस्वी जायसवाल ने फिर इस फॉर्मेट में पीछे मुड़कर नहीं देखा और रनों की बारिश की. यशस्वी 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे. आज 24 साल की उम्र में यशस्वी शानदार फॉर्म में हैं. टेस्ट क्रिकेट में वह रन मशीन बन चुके हैं और आईपीएल में विस्फोटक ओपनर हैं.