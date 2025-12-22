WTC में न्यूजीलैंड ने लगाई बड़ी छलांग, अब टीम इंडिया का कैसा है हाल, ऑस्ट्रेलिया अब भी टॉप पर

न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ माउंट माउंगानुई में आयोजित टेस्ट सीरीज के तीसरे एवं आखिरी मुकाबले में 323 रनों से करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही कीवी टीम ने ना सिर्फ टेस्ट सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया, बल्कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 की अंकतालिका में भी बड़ी छलांग लगाई. मौजूदा चक्र में न्यूजीलैंड की ये पहले सीरीज थी, जिसमें उसने दो जीत हासिल की और एक मैच को ड्रॉ कराया.

इस जीत के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की अंकतालिका में छलांग लगाई है. न्यूजीलैंड की टीम अंकतालिका में दूसरे नंबर पर आ गई है. न्यूजीलैंड के 3 मैचों में 2 जीत के साथ 77.78 प्रतिशत अंक हैं. इस मैच से पहले तक कीवी टीम श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर थी.

ऑस्ट्रेलियाई ने अपने सभी छह टेस्ट मुकाबले जीतकर पूरे 100 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं और वो टॉप पर मजबूती से बनी हुई है. साउथ अफ्रीका अब तीसरे नंबर पर है, जिसके 75 प्रतिशतस प्वाइंट्स हैं. साउथ अफ्रीका ने 3 मैच जीते हैं और उसने एक मुकाबला ड्रॉ कराया. चौथे नंबर पर श्रीलंका है, जिसके 66.67 प्रतिशत अंक हैं.

पाकिस्तानी टीम पांचवें स्थान पर है, जिसके 50 प्रतिशत अंक है. भारत की स्थिति कुछ खास नहीं है. भारतीय टीम ने 9 में से चार मैच जीते, चार में उसे हार मिली और एक मुकाबला उसका ड्रॉ रहा. भारतीय टीम के 46.15 प्रतिशत अंक हैं और वो अंकतालिका में छठे पायदान पर है.

WTC 2025-27 की ताजा अंकतालिका

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज गंवा चुकी इंग्लैंड (27.08 प्रतिशत) की टीम सातवें स्थान पर बनी हुई है, जबकि बांग्लादेश (16.67 प्रतिशत) आठवें और वेस्टइंडीज (4.17 प्रतिशत) नौवें पायदान पर मौजूद है.

WTC का ऐसा है प्वाइंट्स सिस्टम

जीतने पर: 12 अंक

टाई: 6 अंक

ड्रॉ: 4 प्वाइंट्स

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में टीमों की रैंकिंग का निर्धारण प्राथमिक तौर परअंक प्रतिशत के आधार पर होता है. टॉप दो टीमें 2027 में होने वाले फाइनल में खेलेंगे. ध्यान रहे कि स्लो-ओवर रेट के लिए अंक भी कटते हैं.

