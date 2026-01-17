RCB vs DC WPL Highlights: स्मृति मंधाना की ताबड़तोड़ पारी... रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगाया जीत का चौका, दिल्ली कैपिटल्स फिर हारी

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के मैच नंबर-11 में 17 जनवरी (शनिवार) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से हुआ. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में हुए इस मैच में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया. मुकाबले में आरसीबी को जीत के लिए 167 रनों का मिला था, जिसे उसने 18.2 ओवरों में हासिल कर लिया,

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत में कप्तान स्मृति मंधाना की अहम भूमिका रही. स्मृति ने 13 चौके और तीन छक्के की मदद से 61 बॉल पर 96 रन बनाए. मौजूदा टूर्नामेंट में स्मृति ब्रिगेड की ये लगातार चौथी जीत रही. आरसीबी 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर बनी हुई है. दूसरी ओर दिल्ली कैपटिल्स की चार मैचों में ये तीसरी हार रही और वो अंकतालिका में आखिरी पायदान पर है.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली कैपिट्ल्स ने 20 ओवरों में 166 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 5 चौके और चार छ्क्के की मदद से 41 गेंदों पर 62 रनों का योगदान दिया. वहीं लुसी हैमिल्टन ने 19 गेंदों पर 36 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और इतने ही छक्के शामिल रहे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से लॉरेन बेल और सयाली सतघरे ने तीन-तीन विकेट लिए.प्रेमा रावत को दो सफलताएं हासिल हुईं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए चेज में जॉर्जिया वॉल ने भी बेशकीमती पारी खेली. वॉल ने 42 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 54 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल रहे. कप्तान स्मृति मंधाना और वॉल के बीच दूसरे विकेट के लिए 142 रनों की साझेदारी हुई. मारिजाने कैप और नंदनी शर्मा ने एक-एक विकेट हासिल किए.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग इलेवन: ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वॉल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गौतमी नाइक, नादिन डी क्लर्क, राधा यादव, प्रेमा रावत, श्रेयंका पाटिल, सयाली सतघरे और लॉरेन बेल.

दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन: शेफाली वर्मा, लिजेल ली (विकेटकीपर), लॉरा वोल्वार्ट, जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), मारिजाने कैप, लुसी हैमिल्टन, स्नेह राणा, निकी प्रसाद, मिन्नू मणि, नंदनी शर्मा और श्री चरणी.

