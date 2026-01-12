WPL में 3 दिन बिना दर्शकों के खेला जाएगा मैच? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

महिला प्रीमियर लीग (WPL) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ESPN Cricinfo के अनुसार, इस हफ्ते WPL के दो मुकाबले नवी मुंबई नगर निगम चुनावों के कारण बंद दरवाज़ों के पीछे यानी बिना दर्शकों के खेले जाएंगे. पुलिस ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सूचित किया है कि 15 जनवरी को चुनाव होने की वजह से वह उस दिन WPL मैचों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा सकती, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है.

और पढ़ें

इन मैचों पर होगा असर

फिलहाल जिन मुकाबलों पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है, उनमें 14 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्ज़ और 15 जनवरी को मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वॉरियर्ज़ का मैच शामिल है. वहीं, 16 जनवरी को होने वाले गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले में दर्शकों को प्रवेश मिलेगा या नहीं, इसे लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उस तारीख के लिए दर्शक नीति को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

टिकटों की बिक्री भी नहीं की गई

WPL के आधिकारिक टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर 14, 15 और 16 जनवरी को होने वाले मुकाबलों के टिकट सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं. टिकटों की अनुपलब्धता यह संकेत देती है कि इन मैचों को लेकर अभी भी पाबंदियां लागू हैं, हालांकि बीसीसीआई की ओर से अंतिम स्पष्टीकरण का इंतज़ार किया जा रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: WPL: रोमांचक मैच में गुजरात ने दिल्ली को 4 रनों से दी शिकस्त, शतक से चूकीं सोफी डिवाइन, नंदिनी की हैट्रिक

पुलिस ने बीसीसीआई को यह भी स्पष्ट रूप से बताया है कि चुनाव के कारण WPL मैच वाले दिन पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों कार्यक्रम एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसी वजह से यह निर्णय लिया गया.

WPL का शेड्यूल 29 नवंबर को जारी किया गया था, जबकि चुनाव की तारीख की सार्वजनिक घोषणा 15 दिसंबर को हुई. चुनाव की तारीख तय होने के तुरंत बाद WPL समिति को इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन तब तक नवी मुंबई में होने वाले मैचों के लिए लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं में बदलाव करने का समय काफी सीमित रह गया था.

बीसीसीआई की ओर से प्रभावित मुकाबलों में दर्शकों के प्रवेश को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, जिससे फैंस चौंक सकते हैं, खासकर तब जब डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए शुरुआती मुकाबले और हाल के डबल-हेडर मैचों में दर्शकों की अच्छी-खासी मौजूदगी देखने को मिली थी.

यह भी पढ़ें: WPL: कौन हैं नंदिनी शर्मा? जिन्होंने गुजरात के खिलाफ झटकी हैट्रिक, ऐसा रहा है सफर

17 जनवरी को डबल हेडर

Advertisement

आगामी मुकाबलों की बात करें तो 17 जनवरी को डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाले डबल-हेडर मुकाबलों के टिकट फिलहाल उपलब्ध हैं. इस दिन पहले मैच में मुंबई इंडियंस का सामना यूपी वॉरियर्ज़ से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने-सामने होंगी. इससे संकेत मिलता है कि चुनाव के बाद दर्शकों की मौजूदगी के साथ सामान्य व्यवस्था बहाल हो सकती है.

17 जनवरी के मुकाबलों के बाद WPL सीज़न के बाकी मैचों के लिए टूर्नामेंट वडोदरा शिफ्ट हो जाएगा, जिससे लीग के आगे के कार्यक्रम में वेन्यू का बदलाव देखने को मिलेगा.

---- समाप्त ----