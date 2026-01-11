scorecardresearch
 
WPL: रोमांचक मैच में गुजरात ने दिल्ली को 4 रनों से दी शिकस्त, शतक से चूकीं सोफी डिवाइन, नंदिनी की हैट्रिक

गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 रन से हराया. सोफी डिवाइन ने 95 रन की विस्फोटक पारी खेली. वही, नंदनी शर्मा ने हैट्रिक और 5 विकेट हॉल लेकर इतिहास रचा. यह इस सीजन गुजरात की लगातार दूसरी जीत रही जबकि दिल्ली को लगातार दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा.

गुजरात ने दिल्ली को 4 रनों से हराया (Photo: WPL)
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2026) के चौथे मुकाबले में गुजरात जायंट्स (GG) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को बेहद रोमांचक मैच में 4 रन से हरा दिया. यह गुजरात की इस सीजन में लगातार दूसरी जीत रही, इससे पहले उन्होंने यूपी वारियर्स को मात दी थी. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स को लगातार दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा.

यह मुकाबला आखिरी ओवर तक गया, जहां दिल्ली की टीम 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 205/5 तक ही पहुंच सकी.

ऐसा रहा मुकाबला

दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स ने 20 ओवर में 209 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. गुजरात के लिए सोफी डिवाइन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 95 रन बनाए. उनकी इस पारी में 7 चौके और 8 छक्के शामिल रहे. डिवाइन की स्ट्राइक रेट 226 से ज्यादा रही. वह सिर्फ 5 रन से WPL इतिहास का पहला शतक लगाने से चूक गईं. इससे पहले भी वह WPL में 99 रन पर आउट हो चुकी हैं.

कप्तान एशले गार्डनर ने 49 रन का अहम योगदान दिया. बेथ मूनी और डिवाइन के बीच पहले विकेट के लिए 94 रन की शानदार साझेदारी भी देखने को मिली.

एक ओवर में 32 रन, टूटा रिकॉर्ड

डिवाइन ने दिल्ली की स्पिनर स्नेह राणा के एक ओवर में 32 रन जड़ दिए, जो WPL इतिहास का सबसे महंगा ओवर बन गया. उन्होंने इस ओवर में लगातार छक्के और चौके लगाए. इससे पहले यह रिकॉर्ड 28 रन का था.

यह भी पढ़ें: WPL: कौन हैं नंदिनी शर्मा? जिन्होंने गुजरात के खिलाफ झटकी हैट्रिक, ऐसा रहा है सफर

नंदनी शर्मा  ने ली हैट्रिक

दिल्ली कैपिटल्स की हार के बावजूद नंदनी शर्मा ने इतिहास रच दिया. उन्होंने हैट्रिक लेते हुए 4 ओवर में 33 रन देकर 5 विकेट झटके. वह WPL इतिहास में हैट्रिक लेने वाली चौथी गेंदबाज बनीं. नंदनी अब WPL में 5 विकेट हॉल लेने वाली सातवीं गेंदबाज भी बन गई हैं. यह दिल्ली कैपिटल्स के लिए उनका पहला 5 विकेट हॉल है.

209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार शुरुआत की. लिजेल ली ने 54 गेंदों में 86 रन बनाए. यह उनका WPL का पहला अर्धशतक रहा. उनकी पारी में 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे. लौरा वोल्वार्ड्ट ने भी आखिरी ओवर तक संघर्ष किया और 38 गेंदों में 77 रन बनाए. हालांकि दोनों की शानदार पारियां दिल्ली को जीत नहीं दिला सकीं. अंत में गुजरात जायंट्स ने 4 रन से मुकाबला अपने नाम किया और अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली.

---- समाप्त ----
