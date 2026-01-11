scorecardresearch
 
WPL: कौन हैं नंदिनी शर्मा? जिन्होंने गुजरात के खिलाफ झटकी हैट्रिक, ऐसा रहा है सफर

नंदिनी शर्मा ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए वुमेन्स प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पहली हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया. 5 विकेट के दमदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने खुद को टूर्नामेंट की उभरती सितारा गेंदबाज़ के रूप में स्थापित किया. कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा के समर्थन को उन्होंने अपनी सफलता का अहम कारण बताया.

नंदिनी शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए झटकी हैट्रिक (Photo: ITG)
नंदिनी शर्मा ने रविवार को इतिहास रच दिया, जब वह विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से हैट्रिक लेने वाली पहली गेंदबाज़ बन गईं. 24 वर्षीय नंदिनी ने यह कारनामा नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स के खिलाफ किया. उन्होंने अपने चार ओवर में 33 रन देकर 5 विकेट झटके.

इसके साथ ही नंदिनी उन चुनिंदा गेंदबाज़ों की सूची में शामिल हो गईं, जिन्होंने WPL के इतिहास में हैट्रिक ली है. इस सूची में उनके अलावा इसी वोंग (मुंबई इंडियंस), ग्रेस हैरिस (यूपी वॉरियर्स) और दीप्ति शर्मा (यूपी वॉरियर्स) शामिल हैं. गुजरात जायंट्स की पारी के 20वें ओवर में नंदिनी ने कनिका आहूजा, राजेश्वरी गायकवाड़ और रेणुका सिंह को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की.

ऐसे झटकी हैट्रिक

इस क्रम की शुरुआत तब हुई जब नंदिनी की एक चतुर स्लोअर गेंद पर, ऑफ स्टंप के बाहर, कनिका आहूजा स्टंप आउट हो गईं. अगली गेंद पर नंदिनी की सटीक लाइन और रफ्तार के आगे राजेश्वरी गायकवाड़ मिडिल स्टंप के सामने बोल्ड हो गईं. तीसरी गेंद पर रेणुका सिंह लेंथ गेंद को पढ़ने में चूक गईं और एलबी डब्ल्यू आउट हो गईं, जिससे यह शानदार ओवर पूरा हुआ.

चंडीगढ़ से दिल्ली तक का सफर

नंदिनी शर्मा चंडीगढ़ की एक प्रतिभाशाली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, जो अपनी तेज़ गेंदबाज़ी और घरेलू टी20 क्रिकेट में लगातार मजबूत होती मौजूदगी के लिए जानी जाती हैं.  20 सितंबर 2001 को जन्मी नंदिनी ने घरेलू क्रिकेट में चंडीगढ़ महिला टीम का प्रतिनिधित्व किया है और नॉर्थ ज़ोन महिला टीम की ओर से इंटर-ज़ोनल मुकाबले भी खेले हैं. इस दौरान उन्होंने खुद को एक उभरती हुई तेज़ गेंदबाज़ के रूप में स्थापित किया है.

सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी (2025) जैसे टूर्नामेंटों में उनके प्रदर्शन ने यह दिखाया कि वह अहम मौकों पर विकेट निकालने और लगातार दबाव बनाने की क्षमता रखती हैं, भले ही बल्लेबाज़ी में उनका योगदान सीमित रहा हो.
2026 में नंदिनी को पहली बार वुमेन्स प्रीमियर लीग खेलने का मौका मिला, जब दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें नीलामी में 20 लाख रुपये में खरीदा, जो उनके करियर का एक बड़ा पड़ाव साबित हुआ.

हैट्रिक की उम्मीद नहीं थी

हैट्रिक पूरी करने के बाद नंदिनी ने टीम की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा को लगातार हौसला बढ़ाने का श्रेय दिया. उन्होंने कहा कि पहले ओवर के बाद अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव करने का फैसला बेहद अहम साबित हुआ, जिससे उन्हें न सिर्फ हैट्रिक बल्कि पांच विकेट लेने में भी मदद मिली.

नंदिनी ने कहा, 'मैं बस अपने टारगेट पर गेंदबाज़ी करने पर ध्यान दे रही थी. शेफाली और जेमिमा हर गेंद से पहले मुझसे बात कर रही थीं और योजना बिल्कुल साफ थी. स्टंप्स पर हमला करना. मुझे हैट्रिक की उम्मीद नहीं थी, लेकिन टीम लगातार कह रही थी कि विकेट मिलेंगे.'

उन्होंने आगे कहा, पहले ओवर के बाद मुझे लगा कि बल्लेबाज़ मेरी स्टॉक बॉल को अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, तो मैंने अपने वैरिएशन का इस्तेमाल करने का फैसला किया और शुक्र है कि वह काम कर गया. मेरे भाई, मां और एक करीबी दोस्त स्टेडियम में मौजूद हैं, जबकि परिवार के बाकी सदस्य घर से मैच देख रहे हैं. सभी ने मुझे हमेशा पूरा सपोर्ट दिया है.

नंदिनी ने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने 3 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए थे, जिनमें गुनालन कामलिनी और निकॉला कैरी के अहम विकेट शामिल थे. उन्होंने वही लय गुजरात जायंट्स के खिलाफ भी बरकरार रखी है और अब टूर्नामेंट आगे बढ़ने के साथ अपनी निरंतरता को और मजबूत करने पर नज़रें होंगी.

---- समाप्त ----
