दिल्ली कैपिटल्स की एलिमिनेटर में एंट्री... गुजरात जायंट्स से होगा मुकाबला, यूपी वॉरियर्स-मुंबई इंडियंस बाहर

दिल्ली कैपिटल्स ने अंकतालिका में तीसरे स्थान पर रहकर एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई किया है. अब उसका सामना एलिमिनेटर में गुजरात जायंट्स से होना है. एलिमिनेटर में जो भी टीम जीतेगी, वो आरसीबी के खिलाफ खिताबी मुकाबला खेलेगी.

दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पहुंच गई है. (Photo: PTI)
महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के मैच नंबर-20 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना यूपी वॉरियर्स (UPW) से हुआ. 1 फरवरी (रविवार) को वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में आयोजित इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 5 विकेट से जीत हासिल की. मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 123 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 18.4 ओवरों में हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने एलिमिनेटर में जगह बना ली है.

वहीं यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस (MI) प्रतियोगिता से बाहर हो गई. अब एलिमिनेटर में दिल्ली कैपिटल्स का सामना 3 फरवरी को गुजरात जायंट्स (GG) से होगा. उस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना करेगी. आरसीबी ने टॉप पर रहकर सीधे फाइनल का टिकट कटाया था. खिताबी मुकाबला 5 फरवरी को होना है.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए यूपी वॉरियर्स ने निर्धारित 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 122 रन बनाए. दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 24 रनों का योगदान दिया. वहीं शिखा पांडे ने नाबाद 23 और सिमरन शेख ने 22 रनों की इनिंग्स खेलीं. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मारिजाने कैप ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके. श्री चरणी और चिनेल हेनरी ने दो-दो विकेट झटके.

चेज में दिल्ली कैपिटल्स के लिए लॉरा वोल्वार्ट ने सात चौके की मदद से 36 बॉल पर 47 रन बनाए. वहीं कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने 18 गेंदों पर नाबाद 34 रनों का योगदान दिया, जिसमें पांच चौके शामिल रहे. शेफाली वर्मा ने भी 29 रनों की उपयोगी इनिंग्स खेली. यूपी वॉरियर्स की ओर से दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा दो विकेट झटके.

मुकाबले में यूपी वारियर्स की प्लेइंग इलेवन: मेग लैनिंग (कप्तान), सिमरन शेख, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, शिप्रा गिरी (विकेटकीपर), डिएंड्रा डॉटिन, चार्ली नॉट, सोफी एक्लेस्टोन, आशा शोभना जॉय, शिखा पांडे और क्रांति गौड़.

मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन: शेफाली वर्मा, लिजेल ली (विकेटकीपर), लॉरा वोल्वार्ट, जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), मारिजाने कैप, चिनेले हेनरी, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, मिन्नू मणि, श्री चरणी और नंदनी शर्मा.

---- समाप्त ----
