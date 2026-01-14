महिला प्रीमियर लीग 2026 के 7वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स विमेन (DCW) ने यूपी वॉरियर्स विमेन (UPW) को 7 विकेट से मात दे दी. मैच का नतीजा आख‍िरी गेंद पर निकला. जहां दिल्ली की टीम ने एक गेंद पर एक रन बनाकर रिजल्ट अपने पाले में कर दिया. आख‍िरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 6 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे. मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाट‍िल स्टेड‍ियम में बुधवार को खेला गया था.

पहले बल्लेबाजी करते हुए यूपी वॉर‍ियर्स की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए. कप्तान मेग लेनिंग ने 54 तो हरलीन देओल ने 47 रनों की पारी खेली. दिल्ली की टीम की ओर से मार‍िजाने कैप और शेफाली वर्मा ने 2-2 विकेट लिए.

It had to be a Laura Woolvardt cover drive that gets us our first win 🤩💙pic.twitter.com/z1quIzsgSL — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) January 14, 2026

155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने संयमित और आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी की. दिल्ली ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 158 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया.

जानें कैसे दिल्ली ने जीता WPL 2026 में पहला मैच

दिल्ली की जीत में लिजेल ली की अहम भूमिका रही. उन्होंने 44 गेंदों में 67 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और तीन शानदार छक्के शामिल थे. इससे पहले भी वह पिछले मैच में 86 रन बना चुकी थीं.

ली ने आखिरी बार 2022 में साउथ अफ्रीका के लिए खेला था और WPL में उनके शानदार प्रदर्शन को देखकर उनकी नेशनल टीम में वापसी की मजबूत दावेदारी बनती दिख रही है.

अनुभवी लॉरा ने 24 गेंदों में नाबाद 25 रन बनाकर दिल्ली को आखिरी गेंद पर जीत दिलाई. कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स 12 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गईं और उनका अंत तक न टिक पाना उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था.

आख‍िरी ओवर रहा रोमांचक

दिल्ली कैपिटल्स मैच में आसान जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन आखिरी ओवर तक मुकाबला खिंच गया. सोफी एक्लेस्टोन ने 20वां ओवर शानदार डाला, लेकिन लॉरा के चौके ने दिल्ली को जीत दिला दी. यह जेमिमा रोड्रिग्स की कप्तानी में टीम की तीन मैचों में पहली जीत थी, जबकि यूपी वॉरियर्स अब तक इस सीजन में जीत का स्वाद नहीं चख सकी है. लिजेल ली के अलावा शेफाली वर्मा ने भी शानदार शुरुआत करते हुए 32 गेंदों में 36 रन बनाए, इससे पहले कि वह रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में आउट हो गईं. शेफाली वर्मा को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

