Will Malajczuk: 12 चौके और 5 छक्के, U-19 वर्ल्ड कप में कंगारू बल्लेबाज ने जड़ा रिकॉर्डतोड़ शतक, सारे कीर्तिमान ध्वस्त

Will Malajczuk, Fastest U-19 WC Century:आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के यंग ओपनर बल्लेबाज ने जापान के खिलाफ ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया, जिसने टूर्नामेंट के इतिहास में नया रिकॉर्ड बना दिया

आईसीसी मेन्स अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज विल मालाचेक (Will Malajczuk) ने जापान के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेलते हुए टूर्नामेंट का सबसे तेज शतक जड़ दिया. मालाचेक ने महज 51 गेंदों में शतक पूरा किया, जो कि इस इवेंट के इतिहास का सबसे तेज शतक है.

नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए ग्रुप A के इस मुकाबले में 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मालाचेक ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और जापानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की उन्होंने चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए सिर्फ 55 गेंदों पर 102 रन बनाए. उनकी इस विस्फोटक पारी में दमदार पावर हिटिंग देखने को मिली.

मालाचेक की पारी ने न सिर्फ दर्शकों को रोमांचित किया, बल्कि टूर्नामेंट के रिकॉर्ड बुक में भी नया अध्याय जोड़ दिया उनकी इस ऐतिहासिक पारी ने ऑस्ट्रेलिया की खिताबी दावेदारी को और मजबूत कर दिया है.

Will Malajczuk smashes a record-breaking ton against Japan 🤩



Follow #U19WorldCup LIVE, broadcast details ➡️ https://t.co/jKX6xmmOJQ pic.twitter.com/MM1eyZuq6J — ICC (@ICC) January 20, 2026

मालाचेक की शानदार पारी में 12 चौके और पांच गगनचुंबी छक्के शामिल थे, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही 185.45 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने के मौकों का फायदा उठाया. टॉप पर नितेश सैमुअल के साथ पार्टनरशिप करते हुए, इस जोड़ी ने एक मजबूत नींव रखी. दोनों ने 15.3 ओवर में 135 रन बनाए. इस दौरान मालाचेक एक बार फिर हवाई शॉट लेने की कोशिश में आउट हो गए. इससे पहले, जापान ने ह्यूगो तानी-केली की ज़बरदस्त पारी की बदौलत 201/8 का स्कोर बनाया, जिन्होंने 135 गेंदों पर नाबाद 79 रन बनाए थे.



यूथ वनडे में सबसे तेज शतक क‍िसके नाम?

पाकिस्तान के समीर मिन्हास के नाम अभी YODI में सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड है, उन्होंने इस साल की शुरुआत में ज़िम्बाब्वे के ख‍िलाफ 42 गेंदों पर यह शतक बनाया था. वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में टॉप पांच में दो बार और टॉप छह में तीन बार शामिल हैं, उन्होंने पिछले साल 52, 56 और 63 गेंदों पर YODI शतक बनाए थे.

U-19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक

U-19 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक ऑस्ट्रेलिया के विल मालाचेक ने में जापान के खिलाफ सिर्फ 51 गेंदों में लगाया, जबकि इससे पहले कासिम अकरम (63), राज बावा (69), विरान चामुदिता (75), जॉर्ज वैन हीर्डन (89), जेसन रोउल्स (90), फिन एलन (92), शुभमन गिल और अंगकृष रघुवंशी (93) तथा स्टीवन होगन (97) गेंदों में शतक जड़ चुके हैं.

