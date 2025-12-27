सलमान खान से तुलना कर यशस्वी को क्यों चिढ़ा रहे थे कोहली? क्रिकेटर का खुलासा, VIDEO

यशस्वी जायसवाल ने खुलासा किया कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में बल्लेबाज़ी के दौरान विराट कोहली उन्हें लगातार चिढ़ा रहे थे और उनकी तुलना सलमान खान की फिल्म ‘तेरे नाम’ के आइकॉनिक किरदार से कर रहे थे. इस मुकाबले में जायसवाल ने अपना पहला वनडे शतक जड़ा था, जबकि दूसरे छोर पर विराट कोहली मौजूद थे और उन्हें लगातार गाइड कर रहे थे.

जायसवाल की पारी की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन कोहली के साथ क्रीज़ पर जमने के बाद उन्होंने रफ्तार पकड़ी. भारत ने यह मुकाबला 9 विकेट से जीता. जायसवाल पहले भी अपने करियर में कोहली की भूमिका को अहम बता चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने स्टार बल्लेबाज़ के शरारती और मज़ाकिया अंदाज़ से भी पर्दा उठाया.

तेरे नाम के सलमान से की तुलना

सीरीज़ के दौरान कोहली ने जायसवाल के हेयरस्टाइल का मज़ाक उड़ाते हुए उसकी तुलना फिल्म *तेरे नाम* में सलमान खान के लुक से की. बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने बताया कि कोहली लगातार 'लगन लग गई रे' गाना गा रहे थे और उनके साथ डांस भी कर रहे थे. जायसवाल ने कहा कि कोहली का सेंस ऑफ ह्यूमर शानदार है, लेकिन जब बात खेल को लेकर गंभीर होने की आती है, तो वह पूरी तरह प्रोफेशनल नजर आते हैं.

Virat Kohli teasing Yashasvi Jaiswal’s hairstyle. 🤣❤️pic.twitter.com/UJRdmZH6Y2 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 1, 2025

विमल कुमार के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान जायसवाल ने कहा, लगन लग गई रे नाम का एक गाना है. कोहली वही गाना गा रहे थे और मेरे साथ डांस कर रहे थे. वह बातचीत बहुत मज़ेदार थी. बल्लेबाज़ी के लिए उतरने से पहले भी वह मुझसे बातें कर रहे थे. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है और वह बहुत मज़ाकिया हैं. लेकिन जब वह गंभीर होते हैं, तो पूरी दुनिया जानती है कि वह किस स्तर की तीव्रता से खेलते हैं. उनके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है.

इस दौरान जायसवाल को एक वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें वह टेस्ट डेब्यू से पहले नेट्स में विराट कोहली के साथ अभ्यास करते नजर आ रहे थे. जायसवाल ने बताया कि कोहली के साथ उनकी लगातार बातचीत होती रहती है कि वह अपने खेल में किस तरह सुधार कर सकते हैं.

उन्होंने कहा, 'हम बहुत सारी चीज़ों पर बात कर रहे थे. जैसे गेंद आने पर मेरी पोज़िशन क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि मैं फंस न जाऊं. इन सब पर काफी चर्चा हुई.'

जायसवाल ने गिनाई कोहली की खूबियां

यशस्वी ने कहा, 'सामान्य मैचों के दौरान भी हम यह चर्चा करते रहते हैं कि और बेहतर क्या किया जा सकता है. खासकर ड्रेसिंग रूम में, जब उन्हें लगता है कि यहां सुधार हो सकता है, वहां सुधार हो सकता है, तो उससे बहुत मदद मिलती है.'

यशस्वी जायसवाल आखिरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते नजर आए थे और अब उनकी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए टीम में वापसी हो सकती है.

