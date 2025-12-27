scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सलमान खान से तुलना कर यशस्वी को क्यों चिढ़ा रहे थे कोहली? क्रिकेटर का खुलासा, VIDEO

यशस्वी जायसवाल ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट कोहली ने मज़ाकिया अंदाज़ में उनके हेयरस्टाइल की तुलना फिल्म तेरे नाम के सलमान खान से की और गाना गाते हुए उन्हें चिढ़ाया. इसी मैच में जायसवाल ने अपना पहला वनडे शतक लगाया.

Advertisement
X
विराट कोहली ने यशस्वी को किया था ट्रोल (Photo: AP)
विराट कोहली ने यशस्वी को किया था ट्रोल (Photo: AP)

यशस्वी जायसवाल ने खुलासा किया कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में बल्लेबाज़ी के दौरान विराट कोहली उन्हें लगातार चिढ़ा रहे थे और उनकी तुलना सलमान खान की फिल्म ‘तेरे नाम’ के आइकॉनिक किरदार से कर रहे थे. इस मुकाबले में जायसवाल ने अपना पहला वनडे शतक जड़ा था, जबकि दूसरे छोर पर विराट कोहली मौजूद थे और उन्हें लगातार गाइड कर रहे थे.

जायसवाल की पारी की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन कोहली के साथ क्रीज़ पर जमने के बाद उन्होंने रफ्तार पकड़ी. भारत ने यह मुकाबला 9 विकेट से जीता. जायसवाल पहले भी अपने करियर में कोहली की भूमिका को अहम बता चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने स्टार बल्लेबाज़ के शरारती और मज़ाकिया अंदाज़ से भी पर्दा उठाया.

यह भी पढ़ें: विराट कोहली का वीडियो लेने के लिए बस ड्राइवर ने अपनाई ऐसी ट्रिक, सोशल मीडिया पर हो गया VIRAL

सम्बंधित ख़बरें

Rohit Sharma
विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे Rohit Sharma!
Former India captain Rohit Sharma in this frame. (Getty)
विजय हजारे ट्रॉफी के इन 2 मैचों में खेलेंगे रोहित शर्मा! सामने आई तारीख
Yashasvi Jaiswal
टी20 वर्ल्ड कप में यशस्वी को शामिल न करना बड़ी गलती, पूर्व खिलाड़ी ने उठाए सवाल
Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी के शौर्य पर काले बादल! जल्दी शोहरत, IPL में बरसता पैसा बन सकते हैं जंजाल
Yashasvi Jaiswal
Yashasvi Jaiswal का दो दिन में दो किलो वजन घटा!

तेरे नाम के सलमान से की तुलना

सीरीज़ के दौरान कोहली ने जायसवाल के हेयरस्टाइल का मज़ाक उड़ाते हुए उसकी तुलना फिल्म *तेरे नाम* में सलमान खान के लुक से की. बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने बताया कि कोहली लगातार 'लगन लग गई रे' गाना गा रहे थे और उनके साथ डांस भी कर रहे थे. जायसवाल ने कहा कि कोहली का सेंस ऑफ ह्यूमर शानदार है, लेकिन जब बात खेल को लेकर गंभीर होने की आती है, तो वह पूरी तरह प्रोफेशनल नजर आते हैं.

Advertisement

विमल कुमार के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान जायसवाल ने कहा, लगन लग गई रे नाम का एक गाना है. कोहली वही गाना गा रहे थे और मेरे साथ डांस कर रहे थे. वह बातचीत बहुत मज़ेदार थी. बल्लेबाज़ी के लिए उतरने से पहले भी वह मुझसे बातें कर रहे थे. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है और वह बहुत मज़ाकिया हैं. लेकिन जब वह गंभीर होते हैं, तो पूरी दुनिया जानती है कि वह किस स्तर की तीव्रता से खेलते हैं. उनके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है.

इस दौरान जायसवाल को एक वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें वह टेस्ट डेब्यू से पहले नेट्स में विराट कोहली के साथ अभ्यास करते नजर आ रहे थे. जायसवाल ने बताया कि कोहली के साथ उनकी लगातार बातचीत होती रहती है कि वह अपने खेल में किस तरह सुधार कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: जिस गेंदबाज ने झटका विकेट, विराट कोहली ने उसे दिया शानदार गिफ्ट, विजय हजारे का ये VIDEO जीत लेगा दिल

उन्होंने कहा, 'हम बहुत सारी चीज़ों पर बात कर रहे थे. जैसे गेंद आने पर मेरी पोज़िशन क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि मैं फंस न जाऊं. इन सब पर काफी चर्चा हुई.'

Advertisement

जायसवाल ने गिनाई कोहली की खूबियां

यशस्वी ने कहा, 'सामान्य मैचों के दौरान भी हम यह चर्चा करते रहते हैं कि और बेहतर क्या किया जा सकता है. खासकर ड्रेसिंग रूम में, जब उन्हें लगता है कि यहां सुधार हो सकता है, वहां सुधार हो सकता है, तो उससे बहुत मदद मिलती है.'

यशस्वी जायसवाल आखिरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते नजर आए थे और अब उनकी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए टीम में वापसी हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement