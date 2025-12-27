scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जिस गेंदबाज ने झटका विकेट, विराट कोहली ने उसे दिया शानदार गिफ्ट, विजय हजारे का ये VIDEO जीत लेगा दिल

गुजरात के स्पिनर विशाल जायसवाल ने विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025–26 में विराट कोहली का अहम विकेट लेकर यादगार दिन जिया और उनसे मैच बॉल पर साइन भी हासिल किया. कोहली ने 61 गेंदों पर 77 रनों की शानदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने. जायसवाल ने 4/42 का बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन गुजरात 7 रन से मुकाबला हार गई.

Advertisement
X
कोहली का विकेट झटकने वाले विशाल जायसवाल (Photo: Vishal Jayswal Instagram)
कोहली का विकेट झटकने वाले विशाल जायसवाल (Photo: Vishal Jayswal Instagram)

गुजरात के बाएं हाथ के स्पिनर विशाल जायसवाल के लिए शुक्रवार का दिन किसी सपने से कम नहीं था, जब उन्होंने विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025–26 के दौरान भारत के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली का विकेट हासिल किया. लेकिन उनके लिए ये पल तब और भी खास हो गया जब उन्होंने कोहली से मैच बॉल पर साइन भी हासिल किया.

शतक से चूके कोहली

दिल्ली के लिए टूर्नामेंट में अपने दूसरे मुकाबले में खेलते हुए विराट कोहली शानदार फॉर्म में नज़र आए और उन्होंने 61 गेंदों पर 77 रनों की बेहतरीन पारी खेली. ऐसा लग रहा था कि वह लगातार दूसरी शतकीय पारी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी विशाल जायसवाल की एक खूबसूरत गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Rohit Sharma
Rohit Sharma कि Fielding देख दर्शक हुए हैरान!
Angkrish Raghuvanshi
कैच लेने की कोशिश में चोटिल हुआ ये क्रिकेटर, स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल ले जाया गया
Rinku Singh
'पावरफुल फिनिशर चाहिए तो रिंकू को फोन घुमाओ!', तूफानी शतक आते ही झूम उठा KKR
Rohit Sharma
Rohit Sharma का बल्ला Uttrakhand के खिलाफ दगा दे गया!
Virat Kohli
KING ऑन FIRE... सवाल यह नहीं कि कोहली कब तक खेलेंगे, सवाल है- कौन उन्हें रोकेगा?

कोहली जब बाएं हाथ के स्पिनर पर आक्रमण करने के इरादे से क्रीज़ से बाहर निकले, तो जायसवाल ने उन्हें अपनी फ्लाइट और टर्न से मात दी और विकेटकीपर ने उन्हें स्टंप कर दिया. इस बहुमूल्य विकेट को हासिल करने के बाद विशाल जायसवाल बेहद खुश नजर आए. लेकिन उनकी खुशी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन्हें विराट कोहली से मैच बॉल पर साइन भी मिला और उन्होंने स्टार बल्लेबाज़ के साथ एक तस्वीर साझा की, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: KING ऑन FIRE... सवाल यह नहीं कि विराट कोहली कब तक खेलेंगे, सवाल है- कौन उन्हें रोकेगा?

इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर

जायसवाल ने कैप्शन में लिखा, 'दुनिया भर में उन्हें क्रिकेट पर राज करते देखना और फिर उसी मैदान पर उनके साथ खेलते हुए उनका विकेट लेना. यह एक ऐसा पल है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. विराट भाई का विकेट लेना मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा. इस मौके, इस सफर और इस खूबसूरत खेल ने मुझे जो कुछ दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूं.'

पंत को भी किया बोल्ड

जायसवाल ने न सिर्फ विराट कोहली को आउट किया, बल्कि उन्होंने ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड, और अर्पित राणा तथा नीतीश राणा को भी पवेलियन भेजा. उन्होंने अपने 10 ओवरों में 4/42 के शानदार आंकड़े दर्ज किए.

उनकी बेहतरीन गेंदबाज़ी की बदौलत दिल्ली की टीम 50 ओवरों में 254/9 के स्कोर पर सिमट गई. हालांकि, यह लक्ष्य गुजरात के लिए भी आसान साबित नहीं हुआ और टीम 47.4 ओवरों में 247 रन बनाकर 7 रनों से मुकाबला हार गई.

अपनी शानदार पारी के लिए विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिसकी बदौलत दिल्ली ने टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की. कोहली को पारी की शुरुआत में ही बल्लेबाज़ी के लिए उतरना पड़ा, जब प्रियांश आर्य दूसरे ओवर में ही सीटी गजा की गेंद पर आउट हो गए. क्रीज़ पर आते ही कोहली ने आक्रामक रुख अपनाया और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए.

Advertisement

उन्होंने महज़ 16 गेंदों में 30 से अधिक रन बना लिए और उनका स्ट्राइक रेट 190 से ऊपर रहा. कोहली ने सिर्फ 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि दूसरे छोर पर अर्पित राणा संघर्ष करते नजर आए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement