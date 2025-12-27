विराट कोहली का वीडियो लेने के लिए बस ड्राइवर ने अपनाई ऐसी ट्रिक, सोशल मीडिया पर हो गया VIRAL

विजय हजारे टूर्नामेंट इस बार कई मायनो में खास रहा. विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की मौजूदगी ने इसमें चार चांद लगा दिए. दोनों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं. इसी बीच, एक वीडियो चर्चा में आया है जिसमें दिल्ली टीम के बस ड्राइवर ने विराट कोहली का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा मज़ेदार तरीका अपनाया, जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. इस वीडियो में इस्तेमाल की गई तकनीक और ड्राइवर की शानदार एक्टिंग ने फैंस का दिल जीत लिया है.

दरअसल, विराट कोहली ने विजय हज़ारे ट्रॉफी के जरिए दिल्ली टीम के लिए घरेलू क्रिकेट में वापसी की है और अब तक टूर्नामेंट में टीम की दो जीतों में अहम भूमिका निभाई है. स्टार बल्लेबाज़ इस समय न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज़ की तैयारी में जुटे हैं, जिसकी शुरुआत 11 जनवरी से होगी. कोहली ने बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दिल्ली के लिए दोनों मुकाबले खेले. यह वीडियो शुक्रवार, 26 दिसंबर को गुजरात के खिलाफ दिल्ली की जीत के बाद वायरल हुआ.

Today’s best video. ❤️😁



A bus driver found the smartest way to record Virat Kohli while he was getting off the team bus, phone steady, body frozen, zero reaction. Man stayed in character for 30 seconds to record Virat 🤣 pic.twitter.com/p8SWUMsP6F — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) December 26, 2025

चालासी के शूट किया वीडियो

वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर ने बेहद चालाकी से अपना फोन एक तरफ रखा, ताकि वह खुद को, विराट कोहली को और दिल्ली टीम के अन्य खिलाड़ियों को एक ही फ्रेम में रिकॉर्ड कर सके. मज़ेदार बात यह रही कि ड्राइवर ने पूरी तरह सीरियस चेहरा बनाए रखा और किसी भी तरह का उत्साह या प्रशंसा जाहिर नहीं की, ताकि किसी को उसके वीडियो बनाने की भनक न लगे.

कोहली के साथ-साथ ड्राइवर ने ईशांत शर्मा, दिल्ली टीम के कुछ अन्य खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को भी बस से उतरते हुए कैमरे में कैद कर लिया. यह स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो कोहली द्वारा पिछले तीन दिनों में खेले गए दोनों मुकाबलों में से किससे पहले रिकॉर्ड किया गया था.

सोशल मीडिया पर फैंस ने इस वीडियो को जमकर सराहा और ड्राइवर की मज़ेदार एक्टिंग को लेकर कई दिलचस्प और हास्यपूर्ण टिप्पणियां कीं.

विजय हज़ारे ट्रॉफी में कोहली का जलवा

घरेलू क्रिकेट में वापसी करते हुए विराट कोहली ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में जबरदस्त छाप छोड़ी है. उन्होंने दो मैचों में एक शानदार शतक और 77 रनों की पारी खेली. अपने पहले मुकाबले में कोहली ने पारी को संभालते हुए 101 गेंदों पर 131 रन बनाए और आंध्र प्रदेश के खिलाफ 299 रनों के मुश्किल लक्ष्य का सफल पीछा कर दिल्ली को जीत दिलाई.

इसके बाद गुजरात के खिलाफ खेली गई पारी के साथ ही कोहली ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में 15 पारियों में 1000 रन पूरे किए. दिल्ली ने यह मुकाबला 7 रनों से जीता. कोहली ने अब तक दो मैचों में 208 रन, 104 की औसत और 128.39 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं.

दिल्ली की टीम 29 दिसंबर को बेंगलुरु में सौराष्ट्र के खिलाफ मुकाबला खेलेगी, लेकिन विराट कोहली न्यूज़ीलैंड सीरीज़ से पहले तैयारी के लिए मुंबई लौट चुके हैं.

